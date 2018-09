Erbud ma aneks zwiększający wartość kontraktu na Galerię Młociny o 56,6 mln zł



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Erbud podpisał aneks do umowy pn. 'Budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego Galeria Młociny', zwiększającego wartość kontraktu o 56,6 mln zł do kwoty 591,2 mln zł, podała spółka.

"(...) Emitent podpisał aneks nr 6 do umowy o roboty budowlane - Budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego „Galeria Młociny" zwiększającego wartość kontraktu o 56 578 834,15 zł. Po uwzględnieniu zmian zatwierdzonych aneksem nr 6, łączna wartość kontraktu na realizację CHU Galeria Młociny to: 591 189 073,15 zł. Zwiększenie wartości kontraktu wynika zatwierdzonych robót dodatkowych i zamiennych oraz dopłaty" - czytamy w komunikacie.

Inwestorem jest Berea Sp. z o.o.

We wrześniu 2016 roku Erbud podał, że weszła w życie zawarta w maju tegoż roku warunkowa umowa na roboty budowlane - budowę Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego Galeria Młociny o wartości 534,61 mln zł.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1,8 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)