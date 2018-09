Cele LPP na 2018: Wzrost powierzchni o 10,5% r: r, 54-55% marży, 590 mln zł capex



Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Celem grupy LPP na koniec tego roku jest zwiększenie liczby sklepów o 2% r/r do 1 773 oraz powierzchni handlowej o 10,5% r/r do 1 105,2 tys. m2, jak również uzyskanie marży w przedziale 54-55%, podała spółka. Grupa celuje też w utrzymanie dwucyfrowych wzrostów sprzedaży. Wydatki inwestycyjne mają w tym roku wynieść ok. 590 mln zł.

"Rozwój sieci sprzedaży marek Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay - cel na koniec 2018 roku zakłada wzrost ilości sklepów grupy kapitałowej do 1 773 (wzrost r/r o 2%), powierzchni handlowej do 1 105,2 tys. m2 (wzrost r/r o 10,5%) oraz marżę w przedziale 54-55%" - czytamy w raporcie.

Na koniec I półrocza 2018 roku grupa posiadała 1 756 salonów (o 46 więcej niż przed rokiem) o całkowitej powierzchni ok. 1 034,2 tys. m2. Z tego 771 sklepów o powierzchni 516,2 tys. m2 znajdowało się poza granicami kraju. Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z czerwcem 2017 roku wzrosła o 10,8%.

Marża handlowa w I półroczu 2018 roku wzrosła o 1,5 pkt proc. do 53,4%, dzięki korzystnym trendom walutowym oraz udanej kolekcji wiosenno-letniej większości marek, w tym flagowej Reserved.

"Wydatki inwestycyjne - planowane na cały 2018 roku wyniosą ok. 590 mln zł, z czego 350 mln zł zostanie wydanych na budowę nowych sklepów i na modernizację już działających sklepów, 60 mln zł na logistykę, 45 mln zł na IT (w tym E-commerce) oraz 135 mln zł na siedziby LPP w Gdańsku i Krakowie" - czytamy dalej w raporcie.

W I półroczu 2018 roku nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 287 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o ok. 42%, ze względu na większe wydatki na salony oraz koszty związane z centrami dystrybucyjnymi tj. rozbudowa centrum w Pruszczu Gdańskim oraz pierwsze koszty centrum w Brześciu Kujawskim, podała także spółka.

PP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)