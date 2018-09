MCI miało 3,77 mln zł zysku netto, 6,25 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.



Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - MCI odnotowało 3,77 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 36,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,25 mln zł wobec 40,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Zyski z inwestycji sięgnęły 7,49 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 41,37 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 71,38 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 47,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 80,04 mln zł w porównaniu z 56,03 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2018 r. MCI Capital wypracowała zysk wynikający ze wzrostu wartości inwestycji w wysokości 80 mln zł. To o 43% więcej niż przed rokiem. Największy udział w tych wynikach (łącznie 94%) miały dwa subfundusze MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures.

Zysk EBIT w I poł. 2018 r. wyniósł 77,96 mln zł wobec 54,43 mln zł zysku rok wcześniej.

NAV na akcję na koniec czerwca br. wyniósł 21,96 zł, co stanowi wzrost o 7% od początku roku.

Fundusze, których MCI jest dominującym inwestorem, ogłosiły w czasie I półrocza wyjścia z inwestycji na rekordową kwotę 592,5 mln zł (Dotpay/eCard, iZettle oraz lifebrain, dzięki którym pozyskają łącznie około 577,6 mln zł środków. Dodatkowo zrealizowano dwa wyjścia ze spółek z portfela VC: zdrowegeny.pl oraz Genomed). Fundusze zrealizowały 76,8 mln zł przychodów z tytułu dywidend pochodzących ze spółek ATM (51,8 mln zł), ABC Data (17,5 mln zł) oraz Indeks (7,5 mln zł). Spółka nadal utrzymuje niskie zadłużenie - wskaźnik długu netto do aktywów wynosi 17,2% na koniec czerwca 2018 r.

"MCI ma za sobą bardzo udaną pierwszą połowę roku. Subfundusze MCI.EuroVentures i MCI.TechVentures, których jesteśmy wiodącym inwestorem, przyniosły ponadprzeciętne stopy zwrotu wynoszące odpowiednio 7,9% oraz 6,8%. W efekcie MCI wypracowała od stycznia do czerwca 80 mln zł zysku z inwestycji oraz 71,4 mln zł zysku netto, co oznacza odpowiednio 43% oraz 51% w wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. NAV na akcję wzrósł o 7% w stosunku do końca poprzedniego roku, co pokazuje tempo naszego rozwoju w okresie ostatnich 6 miesięcy" - powiedziała wiceprezes Ewa Ogryczak, cytowana w komunikacie.

Wartość kapitałów własnych MCI na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 1 162 mln zł.

MCI Capital, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii oraz w krajach rozwijających się (Turcji i Rosji). Jest notowana na GPW od 2001 r.

(ISBnews)