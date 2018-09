PEManagers buduje nowy fundusz, którego aktywa mogą sięgnąć do 500 mln euro



Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers), zarządzający funduszami z Grupy MCI, rozpoczął prace nad powstaniem nowego funduszu na zasadach "commitment", którego wartość aktywów pod zarządzaniem może osiągnąć do 500 mln euro, podała spółka.

"Private Equity Managers aktywnie pracuje nad utworzeniem nowego funduszu buyout/private equity, współpracując z globalnym doradcą w zakresie pozyskania finansowania (fundraisingu). Jego zadaniem jest zebranie grupy inwestorów (Limited Partners)" - czytamy w komunikacie.

Partnerem zarządzającym funduszu (general partner) będzie spółka prawa luksemburskiego zależna od PEM. Nowy fundusz będzie miał charakter zamknięty, a inwestorami będą duzi inwestorzy instytucjonalni, w istotnej części z siedzibą za granicą, podano także.

"To zupełnie nowy etap dla Grupy PEM. Od jakiegoś czasu myśleliśmy nad utworzeniem funduszu zamkniętego, w którym będziemy mogli wykorzystać nasze doświadczenie zdobyte w MCI.EuroVentures. Strategia nowego funduszu będzie podobna - skupiamy się na transformacji cyfrowej w regionie Europy Środkowowschodniej" - powiedział prezes PEM oraz Chief Investment Officer (CIO) Funduszy z Grupy MCI Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

"To kluczowe, że udało nam się zaangażować w proces najwyższej jakości doradcę, który swoim zaangażowaniem potwierdza naszą ekspertyzę w regionie i wesprze nas w pozyskaniu inwestorów" - dodał Czechowicz.

Strategia nowego funduszu będzie opierać się na inwestycjach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Celami inwestycyjnymi będą spółki dojrzałe, na etapie buyout/private equity, z preferencją na te, które prowadzą działalność w nowych dziedzinach gospodarki lub gotowe są poddać się transformacji cyfrowej, zaznaczono w komunikacie.

Fundusz MCI.EuroVentures posiada obecnie ok. 1 mld zł aktywów brutto pod zarządzaniem. W jego skład wchodzą takie spółki jak ATM, Netrisk, ABC Data. Jeszcze do niedawna, w portfelu znajdował się także Dotpay/eCard oraz lifebrain; pierwsza z inwestycji została sprzedana do inwestora branżowego Nest, lidera fintech w krajach bałtyckich, druga została kupiona przez inwestora finansowego z rynku włoskiego. Obok procesu budowy nowego funduszu, tak jak dotychczas, zespół zarządzający będzie aktywnie zaangażowany w budowanie wartości spółek z istniejącego portfela MCI.EuroVentures, podsumowano w informacji.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)