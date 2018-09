Maxcom uruchomił eksport do Afryki, planuje ekspansję na rynku amerykańskim



Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Maxcom planuje ekspansję na rynki Ameryki Północnej, Południowej i Środkowej, uruchomił eksport do Afryki, podała spółka. Telefony Maxcom są już obecne w Maroku i Nigerii, trwające prace mają zaowocować wejściem do kolejnych krajów afrykańskich.

W pierwszym półroczu 2018 r. Maxcom zwiększył sprzedaż i umocnił swoją pozycję na rynkach: włoskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, czeskim, ukraińskim i brytyjskim, podano w komunikacie.

"Wolumeny eksportowe stale rosną, ale z uwagi na rozszerzenie działań Maxcom o dystrybucję smartfonów Meizu w Polsce, wartościowo, nie przekroczą w tym roku 50% sprzedaży" - powiedział wiceprezes Andrzej Wilusz, cytowany w materiale.

Rozwój na rynkach zagranicznych potwierdza słuszność strategii sprzedażowej spółki. Sprzedaż zagraniczna rozwija się wszędzie tam, gdzie Maxcom jest już obecny, oraz przyśpiesza tam, gdzie na przełomie 2017-2018 r. zatrudnione zostały własne siły sprzedażowe i marketingowe, podano również.

"Już po raz czwarty prezentujemy flagowe rozwiązana oraz najnowsze produkty Maxcom na największych wystawach branży telekomunikacyjnej dla klientów z Europy - IFA Berlin. Po raz pierwszy z kolei ekspozycję naszych produktów wystawimy podczas targów MWC Americas w Los Angeles. To ważny krok, który pomoże Maxcom nawiązać współpracę z klientami i partnerami biznesowymi z Ameryki Północnej, Południowej oraz Środkowej. Przed Maxcom kolejny krok, chcemy zaistnieć na tamtych rynkach" - dodał wiceprezes.

Maxcom ma ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami - Maxcom oraz budżetową Maxton. Spółka zadebiutowała na GPW w czerwcu 2017 r.

(ISBnews)