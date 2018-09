ML System ma umowę z gminami na instalacje fotowoltaniczne za 14,25 mln zł



Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - ML System jako lider konsorcjum, którego partnerem jest ML System+ Sp. z o.o., podpisała umowę z Gminą Niwiska i reprezentowanymi przez nią gminami: Gminą Grębów, Gminą Jasienica Rosielna, Gminą Majdan Królewski, Gminą Markowa, Gminą Ostrów oraz Gminą Sędziszów Małopolski, dotyczącą dostawy i montażu 890 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych o łącznej wartość 14,25 mln zł brutto, podała spółka.

"Konsekwentnie rozbudowujemy nasz portfel zamówień, dywersyfikując jego strukturę. Obserwujemy niesłabnące zainteresowanie naszą ofertą, co powinno zaowocować kolejnymi umowami" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Planowany termin realizacji zadania to 31 maja 2019 r. Łączna moc instalacji we wszystkich budynkach to ponad 2,5 MW, podano takźe.

Głównymi celami ML System na II półr. br. jest m.in. rozwój technologii powłok kwantowych, rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego i wzrost sprzedaży eksportowej. Realizacja kamieni milowych przebiega zgodnie z harmonogramem, podano także w komunikacie.

"Prace projektowe związane z rozbudową zakładu, gdzie produkowana będzie QDSC (innowacyjna transparentna szyba Quantum Glass, z powłoką kwantową) są w toku, pozwolenie środowiskowe otrzymaliśmy 28 sierpnia. Wybraliśmy także dostawców wszystkich kluczowych urządzeń w ramach kontynuacji projektu ULTRAPV (wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV), a 31 sierpnia zawarliśmy umowy w tym zakresie" - dodał Cycoń.

ML System to spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie.

(ISBnews)