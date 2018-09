Torpol ma portfel na ok. 2,55 mld zł, celuje w 1,2-1,5 mld zł rocznej sprzedaży



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Grupa Torpol posiadała na koniec II kwartału portfel zamówień o wartości niemal 2,55 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, podała spółka. Torpol koncentruje się na utrzymaniu wartości portfela zamówień pozwalającego na stabilne, coroczne osiąganie wolumenu sprzedaży na poziomie 1,2-1,5 mld zł.

"Na koniec drugiego kwartału bieżącego roku Grupa posiadała portfel zamówień o wartości niemal 2,55 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, zapewniający prowadzenie prac w latach 2018-2020. Ponadto, po zakończeniu okresu sprawozdawczego emitent podpisał w dniu 18 lipca 2018 roku umowę uzupełniającą do jednego z realizowanych projektów zwiększającą wartość zamówienia podstawowego o 21,4 mln zł netto" - czytamy w raporcie.

Aktualnie średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień na datę raportu kształtuje się na poziomie ok. 4,5-5%.

Średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów Grupy za ostatnie 12 miesięcy na koniec czerwca 2018 roku wyniosła 1,8% (wobec 1,1% według stanu na koniec czerwca ubiegłego roku) i jest zdeterminowana przede wszystkim ujemną rentownością dotychczasowej działalności w Norwegii. Jeśli chodzi o spółkę, to średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów za ostatnie 12 miesięcy na koniec czerwca 2018 roku wyniosła 3,34% (wobec 2,7% według stanu na koniec czerwca ubiegłego roku), podano także.

„Aktualnie Grupa koncentruje się przede wszystkim na realizacji rentownego portfela zamówień o wartości ponad 2,55 mld zł netto bez udziału konsorcjantów oraz utrzymaniu wartości portfela zamówień pozwalającego na stabilne, coroczne osiąganie wolumenu sprzedaży na poziomie 1,2-1,5 mld zł, jak również utrzymanie udziału rynkowego w Polsce" - czytamy dalej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)