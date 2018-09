Przychody TXM spadły o 12% r: r do ok. 28 mln zł w sierpniu



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM w sierpniu 2018 r. wyniosła ok. 28 mln zł, co oznacza spadek o 12% w skali roku, podała spółka.

W ujęciu narastającym, od stycznia do sierpnia, obroty Grupy wyniosły 220 mln zł i były o 4% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w sierpniu 2018 roku wyniosły ok. 0,4 mln zł, co oznacza spadek o 58% w stosunku do sierpnia 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 4,4 mln zł i była o 22% niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Zarząd TXM wierzy w szybką poprawę sprzedaży w kolejnych miesiącach dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji i obligacji, które w całości wzmocniły kapitał obrotowy spółki.

"Na sierpniowy wynik sprzedaży Grupy wpłynął częściowy deficyt asortymentu do sprzedaży oraz problemy z jego sprawnym uzupełnieniem. Nie mamy jednak wątpliwości, że to przejściowe problemy i już wkrótce – w dużej mierze dzięki pozyskanym środkom – będziemy w stanie w szybkim tempie zmienić tę sytuację" – powiedziała wiceprezes Agnieszka Smarzyńska, cytowana w materiale.

W sierpniu TXM sfinalizował dokapitalizowanie spółki o łącznej wartości 31,9 mln zł. Zarząd informował także o podpisaniu z bankami finansującymi umów zmieniających, które gwarantują spółce utrzymanie linii kredytowych na kolejne 12 miesięcy, podano również.

"Naszym celem jest nie tylko poprawa sprzedaży, ale również obniżenie kosztów i wzrost osiąganej marży. Dzięki sfinalizowaniu dokapitalizowania TXM poprawimy dostępność i atrakcyjność oferowanego asortymentu. Jednocześnie chcemy nadal zwiększać udział importu. Spodziewamy się, że przyspieszenie wszystkich tych działań już wkrótce pozytywnie wpłynie na wyniki osiągane przez TXM" – stwierdził prezes Marcin Gregorowicz.

Sieć TXM na koniec sierpnia składała się z 390 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104,6 tys. m2 i była o 0,2% wyższa niż na koniec sierpnia 2017 r. Grupa prowadzi sieci sklepów w Polsce, Rumunii i na Słowacji oraz e-sklep www.txm.pl.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)