PGNiG dostarczy gaz do Commercial Metals Company Poland



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zostało strategicznym dostawcą gazu dla polskiej spółki zależnej od Commercial Metals Company - globalnego przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem, produkcją oraz przetwórstwem stali, podało PGNiG.

"Jesteśmy dumni, że PGNiG zostało strategicznym dostawcą paliwa dla tak znaczącego międzynarodowego producenta. Jestem przekonany, że współpraca obu spółek będzie istotnym wsparciem dla realizacji ich celów biznesowych. Podpisana umowa świadczy o konkurencyjności oferty PGNiG oraz głębokim zrozumieniu oczekiwań klientów. Jako lider polskiego rynku gazu oferujemy naszym odbiorcom produkt optymalnie dostosowany do ich potrzeb" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak, cytowany w komunikacie.

Umowa przewiduje dostawy gazu dla CMC Poland od 1 października 2019 roku do końca września 2022 roku. Zakontraktowany wolumen błękitnego paliwa może wynieść łącznie 160 mln m3, podano również.

Commercial Metals Company to międzynarodowa firma z branży hutniczej notowana na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych NYSE. Spółka zatrudnia ponad 8 000 pracowników na całym świecie, w tym ok. 2 000 w Polsce. Główna siedziba firmy w Polsce zlokalizowana jest w Zawierciu, gdzie znajduje się huta stali.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

