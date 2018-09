PMPG Polskie Media dokonało odpisu aktualizacyjnego na kwotę 0,48 mln zł



Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - PMPG Polskie Media dokonały odpisu aktualizującego na kwotę 0,48 mln zł, co wpłynie na obniżenie o tę kwotę zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego wyniku finansowego, podała spółka.

"Utworzenie przez emitenta opisanego wyżej odpisu aktualizującego na kwotę 479 700 zł wpłynie na obniżenie o ww. kwotę zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego wyniku finansowego, a także wartości sumy bilansowej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres pierwszego półrocza 2018 roku" - czytamy w raporcie.

Odpis został dokonany z tytułu usług reklamowych wykonanych na rzecz jednego z kontrahentów spółki.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)