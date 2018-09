Przychody CDRL w polskich sklepach spadły o 5% r: r do 14,6 mln zł w sierpniu



Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - CDRL zanotowało w sierpniu br. 14,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskich sklepach i 2,3 mln zł przychodów w polskim kanale e-commerce, poinformowała spółka. Odpowiada to spadkowi o 5% r/r i wzrostowi o 52% r/r.

"Od początku roku uzyskujemy coraz to lepsze, rekordowe wyniki sprzedaży w naszym sklepie internetowym. To bardzo satysfakcjonująca statystyka, która pokazuję, że nasze działania w tym segmencie są efektywne. Sklep Coccodrillo cieszy się coraz większym zainteresowaniem, staramy się, by był funkcjonalny, a jego przeglądanie szybkie i intuicyjne. Klienci to doceniają i wracają po kolejne zakupy. Dobre wyniki to także zasługa dopasowanych kolekcji, które tworzymy z dbałością o szczegóły, doskonałą jakość i zgodnie z obecnymi trendami" - powiedział prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

W okresie od stycznia do sierpnia spółka wypracowała 95,1 mln zł przychodów z polskich sklepów, co oznacza wzrost o 1% r/r. W tym czasie przychody z kanału e-commerce w Polsce ukształtowały się na poziomie 13,1 mln zł, czyli były wyższe niż w ubiegłym roku o 40%, podano również.

"W pierwszym półroczu br. spółka wygenerowała 8,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 2,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o blisko 200% r/r. Przychody wyniosły 111,8 mln zł i były wyższe od zanotowanych w ubiegłym roku o 10,6%. EBITDA ukształtowała się na poziomie 12,5 mln zł i wzrosła w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 roku o blisko 11%" - czytamy dalej.

Na koniec I półrocza br. w skład sieci handlowej Grupy wchodziło 520 punktów handlowych. Z tego 264 to sklepy zlokalizowane na terenie Polski, a 256 w krajach Unii Europejskiej i poza nią.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)