Torpol liczy na wzrost backlogu i dwucyfrowe marże Torpol Oil&Gas



Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Torpol liczy, że jego spółka zależna Torpol Oil&Gas znacznie rozbuduje swój portfel zamówień w przyszłym roku i wykaże on dwucyfrowe marże, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

"Poprzedni rok pokazał, że spółka osiągnęła duży wzrost przychodów, nie pokazało się to jeszcze na wyniku netto. To półrocze [I poł. 2018 r.] też jest trudniejsze, niż zakładaliśmy, ale dużo lepsze niż 2017 r. Zakładamy, że II półrocze - taki jest backlog spółki - powinno być dużo bardziej efektywne. Bardzo liczymy, że ta spółka będzie dywidendową. [Jej] rynek jest wyspecjalizowany, marże są wyższe" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej.

"Liczymy, że backlog spółki na przyszły rok będzie dużo pokaźniejszy i wyposażony w dwucyfrowe marże" - dodał prezes.

W prezentacji Torpol podał, że aktualny backlog Torpol Oil&Gas wynosi 23,2 mln zł netto. Ponadto spółka bierze udział w 3 jeszcze nierozstrzygniętych postępowaniach o potencjalnej łącznej wartości 9 mln zł netto oraz planuje udział w kolejnych 6 postępowaniach o łącznej szacunkowej wartości 130 mln zł netto.

Torpol Oil&Gas to spółka wyspecjalizowana w projektowaniu i kompleksowej realizacji budowy instalacji do oczyszczania i uzdatniania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budownictwie przemysłowym, głównie dla branż energetycznej i chemicznej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 752 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)