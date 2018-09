Rafako liczy na kontakty warte ponad 1,1 mld zł w br., zrewiduje strategię



Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Rafako liczy na pozyskanie kontraktów o łącznej wartości wyższej niż 1 100 mln zł w tym roku i planuje rewizję strategii, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

"Mówiliśmy w kwietniu o celu na ten rok pozyskania kontraktów na 900 - 1 100 mln zł. Wygląda na to, że cel zrealizujemy na pewno, a prawdopodobnie pozyskamy więcej" - powiedziała Wasilewska-Semail.

Podkreśliła, że grupa będzie musiała ustabilizować backlog po tym, jak zakończy się realizacja kontraktu w należącej do Taurona Elektrowni Jaworzno.

Według stanu na koniec czerwca, Rafako portfel kontraktów miał wartość łączną 792,3 mln zł. Zarząd podkreśla jednak, że "nie jest to koniec akcji ofertowej".

"W związku z tak dynamicznym rozwojem portfela chcemy dokonać rewizji strategii, chcemy jeszcze raz przyjrzeć się kierunkom strategicznym. W horyzoncie 4-6 tygodni powinniśmy wrócić z rewizją obecnej strategii" - powiedziała także prezes.

"Oferty, których złożenia się spodziewamy w najbliższym czasie, to kwota przekraczająca 750 mln zł, jeśli chodzi o udział Rafako. Strategia kwietniowa była bardzo konserwatywna. Rynek bardzo dynamicznie wszedł i otworzył się" - dodał wiceprezes Tomasz Tomczak.

Wskazał, że niektórzy klienci grupy jeszcze nie ogłosili pakietu modernizacyjnego, co sprawia, że perspektywa na przyszły rok jest ciekawa. Wiele kwestii może się rozstrzygnąć po tegorocznych aukcjach w ramach rynku mocy.

"Pracujemy nad ofertami o wartości ponad 3,5 mld zł, które złożymy w tym roku" - powiedział także wiceprezes.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

(ISBnews)