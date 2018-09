T-Bull: Gra 'Top Speed' zadebiutowała w chińskim sklepie Xiaomi: Mi Game Center



Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Gra "Top Speed" T-Bulla zadebiutowała w chińskim sklepie Xiaomi/Mi Game Center, podała spółka. Gra będzie dostępna na terenie Chińskiej Republiki Ludowej (bez Hong Kongu, Makao i Tajwanu).

"Niezmiernie cieszy nas fakt debiutu naszego 'Top Speeda' na nowym rynku. Z platformy Mi Game Center korzysta aż 200 milionów osób w Chinach. To ogromna grupa graczy, do której wcześniej praktycznie nie mieliśmy dostępu. Nie spoczywamy jednak na laurach i pracujemy intensywnie nad kolejnymi tytułami, w tym 'Top Speed 2', w którego również będą mogli zagrać użytkownicy sklepu Mi Game Center" – powiedział współzałożyciel i członek zarządu T-Bulla Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.

"Top Speed" to jedna z dwóch najpopularniejszych gier wrocławskiej spółki T-Bull. Tytuł został pobrany łącznie ponad 32 milionów razy. Średnia kwota pojedynczej transakcji w grze w lipcu bieżącego roku opiewała na kwotę 5,23 dolara – liczba ta dotyczy jedynie mikropłatności (in-app purchases) i nie uwzględnia zarobku z reklam, które stanowią także znaczą część przychodów spółki, przypomniano.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

