Celon Pharma rozpoczął współpracę z Pure Biologics



Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Celon Pharma nawiązała współpracę z biofarmaceutyczną firmą Pure Biologics w zakresie prac badawczo-rozwojowych w obszarze leków biotechnologicznych, podała spółka. Efektem współpracy będzie identyfikacja potencjalnych kandydatów na leki biotechnologiczne, które w kolejnym etapie zostaną rozwinięte przez Celon Pharma w obszarze przedklinicznym i klinicznym.

"Konsekwentnie poszerzamy portfolio leków innowacyjnych, w którym leki biotechnologiczne będą odgrywać coraz większą rolę. W obszarze naszych zainteresowań są zmodyfikowane przeciwciała różnych klas o potencjale terapeutycznym w chorobach zapalnych oraz innych rzadkich chorobach autoimmunologicznych. Wzmocniliśmy również zespół naukowców naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego, którzy specjalizują się w rozwoju projektów biotechnologicznych. Liczymy na dobrą i efektywną współpracę z Pure Biologics" - powiedział prezes Celon Pharma Maciej Wieczorek, cytowany w komunikacie.

"Opracowana przez Pure Biologics platforma odkrywania leków biologicznych generuje cząsteczki na zlecenie naszych klientów. Cieszymy się, że do ich grona dołącza Celon Pharma. Współpraca z rozpoznawalną organizacją o silnej, ugruntowanej pozycji ma dla nas znaczenie nie tylko komercyjne, ale również wizerunkowe. Tym bardziej, że w najbliższym czasie rozpoczniemy swoją przygodę z polskim rynkiem kapitałowym" - dodał prezes Pure Biologics Filip Jeleń.

Pełną integrację i optymalizację procesów naukowo-badawczych firmy umożliwi zakończenie w 2019 r. budowy nowego CBR spółki, które powstaje w Kazuniu Nowym. Zostanie wyposażone w szereg specjalistycznych laboratoriów, m.in. biotechnologiczne, chemiczne, ADMET. Docelowo zatrudnienie znajdzie w nim około 150 naukowców, podano również.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych.

(ISBnews)