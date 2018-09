MZN Property miało 1,7 mln zł zysku netto, 2,16 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - MZN Property odnotowało 1,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W I półroczu 2018 r. MZN Property osiągnęła rekordowe wyniki finansowe. W szczególności grupa wypracowała istotny wzrost przychodów, które wzrosły o 24,2% r/r i wyniosły 12,7 mln zł. W ujęciu skonsolidowanym MZN Property osiągnął zysk operacyjny w wysokości 2,2 mln zł i zysk netto w wysokości 1,7 mln zł. [...] Bardzo dobre wyniki grupy to efekt synergii i rozwoju obu segmentów działalności. W obszarze nieruchomościowym grupa zmodernizowała swój flagowy serwis – Morizon.pl i osiągnęła istotnie wyższe przychody od klientów profesjonalnych, co przełożyło się na znaczący wzrost rentowności tego segmentu" - czytamy w komunikacie.



Zysk operacyjny wyniósł 2,16 mln zł wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,74 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 10,26 mln zł rok wcześniej.

"Kolejny rok intensywnie pracujemy nad wzmocnieniem pozycji Morizon.pl. Dzięki wprowadzonym na przełomie roku zmianom w modelu rozliczania klientów profesjonalnych oraz dzięki sukcesom w optymalizacji działań marketingowych udało nam się istotnie poprawić rentowność. Pracujemy nad dalszym umocnieniem pozycji na rynku, aby kontynuować owocną i efektywną współpracę z naszymi partnerami. Nadal mocno inwestujemy w rozwój - w szczególności w IV kwartale planujemy uruchomienie nowych narzędzi umożliwiających onlinowe rezerwowanie nieruchomości" - powiedział prezes Jarosław Święcicki, cytowany w komunikacie.

Grupa konsekwentnie rozwija działalność segmentu finansowego, zarówno online, jak i offline. Pod koniec pierwszej połowy roku rozpoczęły się wewnętrzne testy, a w III kwartale uruchomiony został ekspert online - budowany od czasu debiutu giełdowego internetowy system dystrybucji kredytów hipotecznych. Oficjalne uruchomienie eksperta online planowane jest do końca września. Od początku roku rozwijana jest także offlinowa sieć dystrybucji pod marką Lendi. Oprócz rozbudowywanej od początku roku sieci współpracujących ekspertów, od II kwartału rozpoczęła się budowa sieci placówek franczyzowych. W placówkach sieci Lendi eksperci kredytowi oferują szerokie spektrum produktów pożyczkowych - pomagają zarówno w uzyskaniu kredytów hipotecznych, jak i pożyczek gotówkowych i firmowych. Nowy format oparty jest o nowoczesną, autorską technologię wspierająca sieć dystrybucji pożyczek gotówkowych i wieloletnie doświadczenie 3 tys. ekspertów hipotecznych korzystających z oprogramowania FinPack, podano również.

"Segment finansowy rozwijamy w dwóch głównych obszarach - offline i online, które się wzajemnie uzupełniają, a ich integracja jest silną przewagą konkurencyjną. Ważnym elementem wzmocnienia tego segmentu i budowy platformy OneStopShop dla rynku nieruchomości i finansów jest platforma internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych, którą uruchomiliśmy w połowie sierpnia w formule otwartych testów. To pierwszy taki projekt w Polsce i rewolucja technologiczna na rynku kredytowym, która istotnie skróci czas i zmieni sposób pozyskiwania finansowania. Pracujemy również nad rozwojem sieci franczyzowej Lendi, która cieszy się dużym zainteresowaniem ekspertów kredytowych. Poza uruchomioną w maju placówką, podpisaliśmy już 6 kolejnych umów oraz prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkudziesięcioma następnymi potencjalnymi partnerami" - powiedział członek zarządu Lendi Michał Petters.

Grupa MZN Property realizuje strategię budowy technologicznej platformy OneStopShop dla rynku nieruchomości i finansów, która docelowo będzie oferować wsparcie we wszystkich etapach poszukiwania, zawierania i finansowania transakcji nieruchomościowych oraz umożliwi dostęp do szerokiej oferty bankowych i pozabankowych pożyczek gotówkowych i firmowych, podano także.

"Przed nami gorąca jesień - jesteśmy w finalnej fazie uruchamiania szeregu projektów, które zapowiedzieliśmy podczas naszego debiutu na rynku głównym GPW w ubiegłym roku. Rozszerzyliśmy spektrum oferowanych usług finansowych o pożyczki gotówkowe i mocno rozbudowujemy sieć ich dystrybucji, przed chwilą otworzyliśmy eksperta online, żeby umożliwić internetową dystrybucję hipotek, w IV kwartale planujemy uruchomienie ważnych narzędzi wspierających onlinową rezerwację i sprzedaż nieruchomości. Za chwilę przechodzimy do rozbudowy eksperta online o możliwość pozyskania również pożyczek gotówkowych i firmowych. Inwestując mocno w nowe rozwiązania jednocześnie pokazujemy, że nasza strategia synergii online-offline i synergii nieruchomości-finanse już działa. Widać to po szybkim wzroście przychodów zarówno z segmentu nieruchomościowego, jak i finansowego. Od IV kwartału planujemy się skupić na maksymalizacji synergii pomiędzy uruchomionymi w 2018 roku usługami. Naszym celem jest wejście w rok 2019 dysponując już optymalnym zestawem wzajemnie uzupełniających się usług i produktów nieruchomościowo-finansowych" - wyjaśnił Święcicki.

W samym II kw. grupa osiągnęła 6,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 29% r/r i jest historycznie najlepszym kwartalnym wynikiem. Zysk operacyjny wzrósł o 180% r/r i wyniósł 1,1 mln zł, a zysk netto 0,8 mln zł - wzrost o 141% r/r, podano także w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 0,35 mln zł wobec 0,83 mln zł zysku rok wcześniej.



MZN Property (dawniej Morizon) to technologiczna platforma nieruchomościowo-finansowa umożliwiająca wyszukiwanie, finansowanie i wspierająca dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości. MZN Property jest największym niezależnym wydawcą serwisów nieruchomości w Polsce. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym grupy jest Morizon.pl. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2017 r.

(ISBnews)