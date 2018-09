Aplisens nie przewiduje kolejnych akwizycji w tym i przyszłym roku



Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Aplisens skupi się na integracji nowo przejętej spółki Czach-Pomiar, ale w perspektywie po 2019 r. będzie zainteresowany kolejnymi akwizycjami, poinformował prezes Adam Żurawski.

"Zakładmy że rozwój powinien być w oparciu o akwizycje, ponieważ wprowadzenie nowych produktów poprzez rozwój organiczny jest kosztowne i długotrwałe" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił jednak, że nie należy oczekiwać akwizycji co 2 lata, a Aplisens jest na tyle dużą firmą, że może sobie pozwolić na przejmowanie "każdej okazji".

"Ograniczamy się do Polski i sąsiednich krajów, nie interesują nas spółki z Europy Zachodniej" - dodał prezes.

Wskazał też, że obecnie grupa musi skupić się na integracji spółki Czach-Pomiar, której przejęcie ogłosiła w tym miesiącu.

"Integrowanie spółki zajmie kilka kwartałów. Kolejne akwizycje nie będą w perspektywie 2019 r." - powiedział Żurawski.

W ub. tygodniu Aplisens podał, że zawarł umowę, na podstawie której nabywa 100% udziałów spółki Czah-Pomiar od osoby fizycznej - jedynego dotychczasowego wspólnika tej spółki za max. 9,2 mln zł. Czah-Pomiar jest producentem czujników do pomiaru temperatury. Średnioroczne przychody ze sprzedaży Czah-Pomiar za lata 2015-2017 wyniosły 8 mln zł.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)