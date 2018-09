Grupa Masterlease wprowadza 600 nowych samochodów do floty MasterRent24



Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - MasterRent24 - spółka z Grupy Masterlease, świadcząca usługi najmu krótkoterminowego - nabyła 600 nowych samochodów różnych klas, podała Masterlease.

"Rok po uruchomieniu MasterRent24 potwierdził się, przewidywany przez nas, duży potencjał w rynku krótkoterminowego wypożyczania aut w Polsce. Dlatego w ostatnich miesiącach podjęliśmy kilka decyzji, które zwiększą naszą dynamikę rozwoju i konkurencyjność oferowanych przez nas usług z zakresu krótkoterminowego wypożyczenia aut. Jedną z nich był realizowany właśnie zakup 600 nowych samochodów różnych klas" - powiedziała dyrektor działu Short Term Rental w grupie Barbara Mazur, cytowana w komunikacie.

"Obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania zamówionych samochodów do floty. Odebraliśmy już 450 nowych aut, a kolejne zamówione są w drodze. Oferowane przez MasterRent24 samochody mają maksymalnie rok, więc finalnie klienci będą mogli wybierać spośród 800 różnego rodzaju aut" - dodała Mazur.

Wśród zamówionych samochodów są m.in. modele z takich segmentów aut jak: klasa B - Toyota Yaris, Hyundai i20, KIA Rio, Klasa C - Toyota Corolla, Hyundai i30, Opel Astra, klasa D- Opel Insignia, KIA Optima, Skoda Superb, klasa E - Jaguar XF, klasa R - Toyota Proace Verso Long, Crossover - Nissan Qashqai, Jeep Renegade, premium - Jaguar F-Pace, BMW x4, Land Rover Discovery, wymieniono w materiale.

Spółka podała też, że do dyspozycji klientów są 23 punkty wynajmu zlokalizowane w największych miastach Polski.

"Od samego początku funkcjonowania MasterRent24, kładziemy nacisk nie tylko na nową flotę, ale i umożliwienie naszym klientom łatwego wypożyczenia oraz oddania samochodu. A jest to możliwe tylko dzięki dobrze rozwiniętej sieci punktów wynajmu. Po roku działalności dysponujemy 23 punktami wynajmu, ale cały czas pracujemy nad tym, aby w najbliższym czasie było ich jeszcze więcej" - skomentowała Mazur.

W połowie 2017 r. Grupa Masterlease uruchomiła spółkę MasterRent24, wprowadzając tym samym do swojej oferty krótkoterminowy najem samochodów przeznaczony dla osób fizycznych oraz firm. W zależności od wybranego wariantu współpracy oznacza to stałą miesięczną opłatę, która pokrywa wydatki związane z użytkowaniem samochodu lub opłatę za dobowe korzystanie z samochodu wybranej klasy, przypomniano.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)