Prezes Santander Bank Polska: Chcemy maksymalizować dywidendę



Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) chce pozostać bankiem wypłacającym dywidendę i będzie starał się maksymalizować ją w kolejnych latach, poinformował prezes Michał Gajewski.

"Nasza polityka dotycząca dywidendy nie będzie zmieniona. Chcemy wypłacać dywidendę co roku. Będziemy starali się maksymalizować dywidendę" - powiedział Gajewski podczas spotkania z dziennikarzami.

Podkreślił, że Santander Bank Polska jest drugim bankiem na warszawskiej giełdzie pod względem kapitalizacji, a trzecim w sektorze pod względem wielkości aktywów.

"Uważamy, że nasze wyniki są powtarzalne. Te wskaźniki, które nas wyróżniają na rynku - zwrot z kapitałów, czy inicjatywy, które związane są z ograniczaniem kosztów będą się poprawiały. Innowacje w grupie będą bardziej efektywne" - powiedział prezes.

Gajewski wskazał, że siła i wsparcie nowej marki będą szczególnie odczuwalne w obszarze digitalizacji i transformacji cyfrowej. Bank wdrożył m.in. już szybkie przelewy międzynarodowe oparte na technologii blockchain, wprowadził także Apple Pay i Garmin Pay.

Bank Zachodni WBK wraz z wpisem do KRS 7 września zmienił nazwę na Santander Bank Polska. W weekend nastąpiła zmiana logo w placówkach i bankomatach. Nowy wygląd i nazwy mają także bankowość mobilna i internetowa. Bank podał, że zmiana logo jest naturalnym etapem rozwoju organizacji - bank jest częścią grupy Santander od 2011 roku, zaś od 2013 pracował nad rozpoznawalnością marki w Polsce.

"Komunikacja z klientami obejmowała wszystkie dostępne kanały. Biorąc pod uwagę naszą sieć własną, sieć partnerów, liczbę bankomatów, to był ogromny wysiłek logistyczny. Wszędzie już zmieniliśmy logo - to ponad 1 tys. miejsc" - powiedział Gajewski.

Prezes poinformował, że bank - w związku ze zmianą logo - nie będzie zmieniał oferty.

"Uważam, że nasza paleta produktów jest pełna. Nie będziemy tworzyli nowych, skomplikowanych produktów, będziemy trzymali się zasady prostoty i produktu fair. Będziemy bardzo mocno pracowali nad satysfakcją klienta" - powiedział prezes.

Gajewski potwierdził, że koszt rebrandingu, który bank oszacował na 60-70 mln zł nie ulegnie zmianie.

"Tu się nic nie zmieniło, te koszty będą rozłożone na 2 lata" - powiedział.

Zarejestrowana zmiana statutu banku obejmuje zmianę firmy banku oraz przeniesienie jego siedziby z Wrocławia do Warszawy. Tym samym zmianie uległ adres siedziby na: al. Jana Pawła II 17, Warszawa, podano także.

W maju br. bank informował, że zmiana nazwy na Santander Bank Polska stanowi m.in. etap rozpoczętego pod koniec marca br. globalnego projektu unowocześnienia marki we wszystkich krajach, w których działa Grupa Santander, a jej nowy wizerunek ma lepiej odzwierciedlać transformację cyfrową, która jest jednym z filarów globalnej strategii grupy.

W skład grupy w Polsce wchodzi także m.in. Santander Consumer Bank, spółka leasingowa, faktoringowa oraz TFI.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) od 2011 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 132 mln klientów, w 13,7 tys. oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku. Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)