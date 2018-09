Dawid Jakubowicz powołany na p.o. prezesa zarządu Ciechu



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Maciej Tybura złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Ciechu z powodów osobistych, w związku z czym rada nadzorcza oddelegowała Dawida Jakubowicza, członka rady nadzorczej spółki, do czasowego pełnienia czynności prezesa zarządu na okres trzech miesięcy, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza powołała na stanowisko członka zarządu Mirosława Skowrona, który będzie odpowiedzialny za kwestie związane z produkcją, energetyką i utrzymaniem ruchu.

Maciej Tybura pełnił funkcję prezesa zarządu spółki od lipca 2015 roku, wcześniej był członkiem zarządu oraz członkiem rady nadzorczej Ciechu, przypomniano.

"Dawid Jakubowicz jest członkiem zarządu Kulczyk Investments S.A., gdzie od 2010 roku zajmuje się nadzorem nad portfelem inwestycyjnym. Jest cenionym ekspertem z międzynarodowym doświadczeniem operacyjnym w budowaniu wartości spółek z sektorów chemicznego, wydobywczego, energetycznego, motoryzacyjnego i nowych technologii. Ukończył Program for Leadership Development (PLD) na Harvard Business School w Bostonie, posiada tytuł MBA Georgia State University i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 2014 roku wpisany na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów" - czytamy w komunikacie.

Mirosław Skowron był w przeszłości m.in. prezesem zarządu takich spółek jak Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń w ramach Grupy KGHM, Polimexu-Energetyka, Energa Elektrownie Ostrołęka i Energa Invest, a także PGE Elektrownia Opole. Ukończył Politechnikę Wrocławską, posiada dyplom MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także ukończony kurs Strategic Leadership Academy na ICAN Institute organizowany przez Harvard Business Review, podano także.

"Tym samym od 10 września br. w zarządzie Ciech zasiadają cztery osoby: pan Dawid Jakubowicz jako p.o. prezesa zarządu oraz panowie Krzysztof Szlaga, Artur Osuchowski i Mirosław Skowron w randze członków zarządu" - podsumowano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)