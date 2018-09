Amica: Marża brutto na sprzedaży jak w ub.r. byłaby satysfakcjonująca w 2018 r.



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Dla Amiki zbliżenie się do ubiegłorocznego poziomu marży brutto na sprzedaży w całym 2018 r. byłoby satysfakcjonujące, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Wojciecha Kocikowskiego.

"Pod kątem sprzedaży oceniamy sytuację bardzo dobrze, ale elementy wpływające [niekorzystnie] na marżę się utrzymują. Będziemy się cieszyć, jeśli marża [w całym 2018 r.] zbliży się do poziomów z 2017 r." - powiedział Kocikowski podczas konferencji prasowej.

Jako negatywne elementy wymienił wzrost cen komponentów i wzrost cen towarów.

"To jest coś, co nam od miesięcy towarzyszy. Pytanie, czy to się utrzyma. W obszarze cen komponentów następuje stabilizacja. Gorzej w towarach - dostawcy oczekują podwyżek. Aczkolwiek tutaj następuje też pewna stabilizacja, wydaje się, że największe podwyżki mamy za sobą" - wyjaśnił.

Spółka ocenia natomiast, że nadal silnie na koszty ogółem będą wpływać koszty pracy.

"Istotnym czynnikiem, który może zwiększyć marżę jest zwiększenie sprzedaży produktów [własnych spółki] i to się udaje. Być może sprzedamy w tym roku nawet o 100 tys. szt. więcej produktów - kuchni i piekarników wolnostojących" - powiedział też Kocikowski. Wyjaśnił, że chodzi tu o wzrost na samych "starych" rynkach spółki: polskim, niemieckim, rosyjskim.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)