Amica powinna mieć ponad 2,9 mld zł przychodów w 2018 r.

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Amica powinna wypracować ponad 2,9 mld zł przychodów w tym roku, poinformował wiceprezes Wojciech Kocikowski.

"Póki co udaje się nam ten 10-procentowy wzrost realizować, w ub. roku mieliśmy ok. 2 650 mln zł, to raczej 3 mld zł będzie ciężko. Ale powyżej 2,9 mld zł - myślę, że z pewnością. III kwartał potwierdza raczej te silne tendencje we wzroście obrotów" - powiedział Kocikowski podczas konferencji prasowej.

"W Polsce mamy wsparcie efektem niskiej bazy, w II i III kw. jest podobnie, powinniśmy pokazywać dalej solidne wzrosty w Polsce. W IV kw. już tej niskiej bazy nie będzie. Wtedy w Polsce już raczej będą jednocyfrowe wzrosty. Natomiast na rynku niemieckim, Europy Południowej, czy w Skandynawii to raczej kontynuacja tego, co było w II kwartale. Najbardziej problematyczny jest rynek rosyjski. Na wzrosty w III kw. w Rosji bym raczej nie liczył (w złotówce)" - powiedział także.

W I półroczu 2018 r. Amica miała 1 319,25 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)