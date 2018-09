Echo: Cel sprzedaży 2 000 mieszkań w 2020 r. jest ambitny, ale wykonalny



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Echo Investment ocenia, że cel sprzedaży na poziomie 2 tys. mieszkań w 2020 r. jest ambitny, ale realny, poinformował członek zarządu Waldemar Olbryk.

"Zależy nam, by te 2 tysiące były postrzegane jako cel, który jest ambitny, ale wykonalny. W II połowie roku uruchamiamy kolejne 750 mieszkań, które będą realizowane" - powiedział Olbryk podczas konferencji prasowej.

W prezentacji spółka podała, że celem jest sprzedaż 1 100 mieszkań w br. i 1 500 w 2019 r. oraz przekazanie 1 000 w br. i 1 200 w przyszłym roku. Ponadto poziom 2 000 sprzedanych lokali od 2020 r. ma być "stabilny".

Echo w budowie ma obecnie 3 300 lokali, z czego 2 100 będzie przeznaczone do sprzedaży, a 1 200 do platformy Resi4Rent.

Prezes Nicklas Linberg podkreślał podczas konferencji, że kluczowym celem strategii mieszkaniowej Echo jest obrona wysokiej marży.

W liście do akcjonariuszy załączonym do raportu półrocznego pisał, że w II kw. 2018 r. Echo zanotowało wysoką marżę na sprzedaży mieszkań, która wzrosła kw/kw do 33% z 28%. Wyjaśnił, że Echo przystosowało swoją strategię w sektorze, żeby bronić takiego poziomu marżowości mimo rosnących kosztów i przy wysokim popycie na mieszkania. Dąży też do takiego kształtowania sprzedaży, by 80% mieszkań w każdym projekcie było sprzedane do zakończenia budowy, a pozostałe 20% - w kolejne sześć miesięcy. Doświadczenie pokazuje bowiem, że marża na gotowych mieszkaniach jest wyższa, bo klienci mogą je zobaczyć wewnątrz przed transakcją i wprowadzić się niemal natychmiast, wskazał prezes.

Echo Investment sprzedało w I półroczu 2018 r. 558 mieszkań i przekazało klientom 174 lokale. Sprzedaż w analogicznym okresie 2017 r. wyniosła 551 mieszkań, natomiast liczba przekazanych lokali - 158.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

