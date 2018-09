Zysk operacyjny wyniósł 1,08 mln zł wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,26 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 22,91 mln zł rok wcześniej.



W I-II kw. 2018 r. spółka miała 1,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 46,86 mln zł w porównaniu z 45,24 mln zł rok wcześniej.



"Warto podkreślić, że spółka wyraźnie zwiększyła sprzedaż z eksportu o 6,7 pkt proc. (z poziomu 14,92% w I półroczu roku 2017 do 21,66% w analogicznym okresie 2018r). W opinii zarządu ERG SA istnieje dalszy potencjał do zwiększania przychodów ze sprzedaży głownie wyrobów foliowych do zagranicznych klientów" - czytamy w komunikacie.



Spółka podała, że w strukturze sprzedaży, w I półr. folie stanowiły 93,77% wartości całej sprzedaży. Największym zainteresowaniem klientów cieszyły się folie opakowaniowa oraz termokurczliwa. Spółka prowadzi sprzedaż w tym zakresie przede wszystkim do klientów z branży spożywczej, samochodowej, przemysłowej oraz poligraficznej. W drugim segmencie sprzedaży produktów wtryskowych największą popularnością w I półroczu 2018 roku podobnie jak w analogicznym okresie 2017 r. cieszyły się obudowy akumulatorowe.



"Negatywny wpływ na uzyskany zysk netto w I półroczu 2018 r. miał wzrost wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w spółce o prawie milion złotych w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego. Sprzedaż zagraniczna w I półroczu 2018 r. wyniosła 10,15 mln zł w porównaniu do 6,75 mln zł w I półroczu roku 2017." - czytamy także.



Obecnie spółka skupia się na rozwoju eksportu, który pozwala uzyskiwać wyższe marże w porównaniu do tych generowanych ze sprzedaży w kraju.



"Jestem przekonany, że dzięki intensyfikacji działań prosprzedażowych za granicami Polski jesteśmy w stanie osiągnąć jeszcze wyższy wzrost ze sprzedaży zagranicznej. Trudno jednak oczekiwać na wyższą marżowość całej sprzedaży przy nadal obserwowanej presji na wzrost wynagrodzeń. Jest ona niższa niż jeszcze rok temu, ale ten trend w branży produkcyjnej jest ciągle obecny. Przy tak dużej konkurencji na polskim rynku nie jesteśmy w stanie niwelować wzrostu wynagrodzeń poprzez wyższe ceny naszych produktów. Z drugiej strony poszukujemy nowych kierunków i sposobów na dynamiczniejszy rozwój ERG-u" - powiedział prezes Robert Groborz, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 1,51 mln zł wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej.



ERG to producent nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych. Oferta spółki kierowana jest głównie do odbiorców reprezentujących przemysł hutniczy, spożywczy, producentów opakowań giętkich oraz przemysł motoryzacyjny. Spółka produkuje również taśmy samoprzylepne, worki foliowe oraz plandeki malarskie, które trafiają na rynek detaliczny. Akcje spółki są notowane od 2005 r. na GPW.



(ISBnews)