Orange Polska i Huawei uruchomiły w Gliwicach stację obsługującą technologię 5G



Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Orange Polska i Huawei uruchomiły w Gliwicach stację obsługującą technologię 5G, podał Orange. To pierwsze testy w Polsce prowadzone poza laboratoriami. W ten sposób Orange rozpoczyna kolejny etap przygotowań do budowy sieci 5G, zapowiadanych w ogłoszonej wiosną tego roku strategii.

Testy prowadzone poza laboratorium pozwoliły ocenić wpływ gęstej zabudowy miejskiej, wysokich budynków czy warunków atmosferycznych na częstotliwości 3,4-3,6 GHz. Inżynierowie skorzystali z anteny Huawei obsługującej technologię "massive MIMO", złożonej z kilkudziesięciu elementów odpowiadających za nadawanie i odbieranie sygnału, zamiast jak teraz, w przypadku 4G - maksymalnie czterech, podano w komunikacie.

"Wychodzimy z laboratorium, by sprawdzić, jak przygotowywane rozwiązania sprawdzają się 'w boju'. Prowadzone w Gliwicach testy pozwalają nam przeanalizować ich funkcjonowanie w trudnych warunkach miejskich. Wdrożenie 5G przyniesie jakościową zmianę. Skorzystają na tym nie tylko indywidualni użytkownicy, ale też przemysł czy szerzej - cała gospodarka. Aby uruchomić mobilną sieć nowej generacji sprawnie i efektywnie, potrzebujemy jasnych reguł gry, porządkujących sprawy takie jak częstotliwości, normy elektromagnetyczne czy proces inwestycyjny. Jesteśmy gotowi na dialog z rządem i regulatorem rynku, dotyczący uregulowania tych kwestii" - powiedział prezes Orange Polska Jean-François Fallacher, cytowany w materiale.

"Aktualnie prowadzone są wdrożenia sieci 5G w wielu miejscach na całym świecie. Mobilny internet wkroczy dzięki temu w nową erę, w której komunikacja wszystkich urządzeń będzie motorem napędowym cyfrowej transformacji przemysłu. Na początku 2019 roku firma przewiduje wprowadzenie na rynek smartfonów 5G w celu zapewnienia użytkownikom wielu możliwości w korzystaniu z sieci nowej generacji. Jako Huawei chcemy wspierać polski rząd oraz krajowych przedsiębiorców we wprowadzaniu i udostępnianiu wszystkim zainteresowanym stronom nowych rozwiązań przynoszących wymierne korzyści oraz możliwości dalszego wzrostu. Współpraca z firmą Orange przy wdrażaniu 5G jest dla nas bardzo ważna i jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnym wysiłkom Polska stanie się liderem w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań teleinformatycznych" - dodał dyrektor zarządzający Huawei Polska Tonny Bao.

W trakcie prób laboratoryjnych poprzedzających testy w terenie pomiędzy stacją nadawczą i dostarczonym przez Huawei pierwszym komercyjnym modemem 5G osiągnięto prędkość 1,8 Gb/s. W warunkach miejskich, przy większych odległościach, dane popłynęły z prędkością 1,5 Gb/s, wykorzystując kanał o szerokości 100 MHz. To prawie 2 razy więcej niż może zapewnić najszybsza stacja bazowa Orange Polska dostępna obecnie dla klientów, a obsługująca 4G. Orange i Huawei planują przeprowadzić w Gliwicach kolejne testy przygotowujące do wdrożenia 5G, podano również.

Wybór terenu Metropolii Górnośląskiej na miejsce testów związany jest z rozpoczętą w czerwcu współpracą z Orange Polska, w zakresie budowy tzw. Inteligentnego Miasta. Nie jest ono możliwe bez rozwiniętej sieci obsługującej internet rzeczy (IoT) - czujniki i systemy, które dzięki wymianie informacji będą mogły lepiej dostosować miasto do potrzeb jego mieszkańców. 5G pozwoli na dalszy rozwój IoT, dając możliwość obsługi większej liczby takich urządzeń i będzie jednym z głównych pól wykorzystania tej technologii.

"Rozwiązania Huawei dostarczone do testów w Gliwicach potwierdziły już wcześniej swoje techniczne możliwości podczas różnych projektów na świecie. Dotyczy to zarówno prędkości transmisji osiągniętych w warunkach laboratoryjnych, jak i zapewnienia stałego zasięgu sieci oraz spełnienia wysokich wymagań pod względem przepustowości w punktach dostępu w budynkach i poza nimi. Huawei wdrożyło już te technologie w ponad 10 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoszech, Korei Południowej i Chinach" - czytamy dalej.

Orange Polska planuje uruchomienie pierwszych komercyjnych punktów dostępu 5G w 2020 r. Program 5G zaprezentowany przez operatora pozostaje w synergii z rozbudową sieci światłowodowej. Dzięki największemu w historii firmy programowi inwestycyjnemu łącza o bardzo wysokiej przepustowości dostępne są już ponad 120 miastach w Polsce. W przyszłości mogą one posłużyć do tworzenia nowych punktów dostępu do sieci 5G. Ponadto prowadzone w oparciu o sieć 4G LTE testy rozwiązań, takich jak wirtualizacja radiowej sieci dostępowej oraz służąca do budowy sieci IoT technologia LTE-M pozwalają zdobywać doświadczenia niezbędne do wdrożenia w Polsce sieci mobilnej piątej generacji, podsumowano.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

