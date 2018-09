TMR planuje emisje obligacji na max. 90 mln euro i 1,5 mld CZK w październiku



Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Tatry Mountain Resorts (TMR) planuje dokonać dwóch nowych emisji obligacji, pierwszej na maksymalnie łącznie 90 mln euro (6-letnie, zabezpieczone) i drugiej do łącznie 1,5 mld CZK (4-letnie, zabezpieczone, emitowane przez czeską spółkę zależną), podał TMR.

Obligacje w euro będą notowane na giełdzie w Bratysławie, a papiery w CZK na giełdzie praskiej. Pierwsza emisja będzie podlegała prawu słowackiemu, a druga czeskiemu, natomiast obie oferty publiczne będą przeprowadzone na rynku słowackim i czeskim, podano w komunikacie.

"Przybliżona oczekiwana data emisji to październik 2018 r." - czytamy także.

Maksymalny kupon w przypadku obligacji w euro wyniesie 4,4%, a w CZK - 4,5%.

Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2012 r.

