Strategia Vivid obejmuje gry mobilne F2P z segmentów mid-core i hyper-casual



Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Vivid Games podjął uchwałę w przedmiocie strategii działalności na rok 2018 i kolejne lata, której kluczowe założenia to m.in. dalsza publikacja gier mobilnych F2P z segmentu mid-core i rozpoczęcie publikacji gier mobilnych F2P z segmentu hyper-casual, podała spółka.

"Kluczowe założenia strategiczne dla Vivid Games to:

1. Publikacja gier mobilnych F2P z segmentu mid-core,

2. Rozpoczęcie publikacji gier mobilnych F2P z segmentu hyper-casual,

3. Intensyfikacja działań marketingowych,

4. Rozwój kluczowych wewnętrznych technologii,

5. Maksymalizacja metryk monetyzacyjnych" - czytamy w komunikacie.

"Pozostajemy w segmencie gier mid-core, równocześnie rozpoczynając program gier hyper-casual, które cieszą się coraz większą popularnością. Planujemy wydawanie 2-3 gier wysokiej jakości z segmentu mid-core oraz dużej ilości gier hyper-casual każdego roku. Będziemy również zwiększać nakłady na bezpośredni marketing najlepszych gier z portfolio oraz skupiać się na optymalizacji metryk użytkowych i monetyzacyjnych. Dzięki dwóm filarom będziemy w stanie czerpać wysokie przychody zarówno z wyświetlania reklam - dzięki dużej skali pobrań, jak również z mikropłatności tytułów mid-core" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w materiale.

W osobnym raporcie spółka podała, że zawarła umowę wydawniczą z Bekho Team (z siedzibą w Chile), na podstawie której Vivid wyda na platformach iOS i Android grę "Endless Lake".

"Zdecydowaliśmy o wejściu w segment hyper-casual, gier które charakteryzują się prostą rozgrywką, szeroką grupą odbiorców a także krótkimi cyklami produkcji. Gry tego typu monetyzują się głównie za pomocą wyświetlania reklam. Portfolio będzie pochodzić z programu wydawniczego, produkcji na zlecenie jak i wewnętrznej. Nowy kierunek działalności pozwoli zmniejszyć ryzyko biznesowe m.in. dzięki częstym premierom jak również znacznie zwiększyć zasięg dotarcia wszystkich gier" - wyjaśnił Kościelny.

Dostępny m.in. w sieci Facebook Endless Lake cieszy się dużą popularnością . Od momentu premiery zagrało w nią ponad 60 mln graczy. Tytuł charakteryzuje się prostą i wciągająca mechaniką oraz fantastyczną oprawą wizualną.

"O wysokim potencjale chilijskiego rynku gier przekonaliśmy się w czerwcu tego roku, podczas wizyty w Ameryce Południowej. Jednym z poznanych tam zespołów developerskich jest Bekho Team, producent gry Endless Lake. Jest to gra o wysokiej jakości, sprawdzona już w kanałach online. Cieszę się, że to właśnie od niej rozpoczynamy nasz nowy program" - podsumował business development manager z Vivid Games.Maciej Byczyński.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)