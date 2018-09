Ergis miał 11,35 mln zł zysku netto, 16,63 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Ergis odnotował 11,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 15,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 16,63 mln zł wobec 22,46 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 398,51 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 370,74 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku ceny surowców pozostawały stabilne na wysokim stosunkowo poziomie z wyjątkiem płatków PET, którego ceny wzrosły o ponad 20% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku (PET virgin wzrósł o ponad 10%), co negatywnie wpłynęło na poziom marż w foliach twardych PET/PE. Przychody ze sprzedaży wzrosły w I półroczu 2018 roku o 7,5%, przy względnie stałym kursie euro" - czytamy w raporcie.

Wartość EBITDA grupy spadła w I półroczu 2018 roku o 4,9 mln zł (28 462 tys. zł wobec 33 622 tys. zł osiągniętych w I półroczu 2017 roku), przy czym koszty wynagrodzeń w I półroczu 2018 były wyższe o 6,2 mln zł niż w tym samym okresie 2017 roku. W II kwartale 2018 roku, w stosunku do II kwartału 2017 roku, spadek EBITDA był już niższy tylko o 1,4 mln zł i może być traktowany jako dowód poprawy innych czynników wpływających na rentowność, gdyż koszt wynagrodzeń w II kwartale był o 3,6 mln wyższy od poniesionego przez grupę w II kwartale 2017, podano także.

Wskaźnik rentowności sprzedaży w grupie był w I półroczu 2018 roku nieco niższy od zrealizowanego rok wcześniej i wyniósł 15% (wobec 16,1% w I półroczu 2017 roku). Jednak z uwagi na wyższą sprzedaż, wartość marży była w I półroczu 2018 roku zbliżona do ubiegłorocznej (59 680 tys. zł wobec 59 723 tys. zł). Znaczny wzrost kosztów pracy oraz w mniejszym zakresie kosztów transportu z uwagi na zwiększenie wolumenu sprzedaży, spowodowało wzrost kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu (łącznie o 3,9 mln zł, w tym koszty transportu o 0,6 mln zł), czytamy dalej.

"Wobec powyższego zysk ze sprzedaży za I półrocze 2018 był niższy od ubiegłorocznego o 4 mln zł (16 347 tys. zł w I półroczu 2018 wobec 20 302 tys. zł w I półroczu 2017). W I półroczu 2018 roku oraz w analogicznym okresie 2017 roku nie wystąpiły znaczące operacje nadzwyczajne na poziomie grupy, wobec czego dynamika zysku brutto była zbliżona do dynamiki zysku ze sprzedaży" - podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 13,62 mln zł wobec 21,06 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.



