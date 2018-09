P.A. Nova planuje rozpoczęcie projektu mieszkaniowego w Przemyślu w I kw. 2019r.



Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - P.A. Nova planuje rozpoczęcie budowy projektu mieszkaniowego w Przemyślu na docelowo 127 mieszkań w I kw. 2019 r., poinformowała wiceprezes Ewa Bobkowska.

"Przymierzamy się do projektu mieszkaniowego w Przemyślu 'Sanocka 6'. Na początku grudnia będziemy składać wniosek o pozwolenie na budowę. Inwestycja ma obejmować 3 budynki ze 127 mieszkaniami. W październiku chcemy wyjść z ofertą do kupujących" - powiedziała Bobkowska podczas konferencji prasowej.

Dodała, że budowa I etapu miałaby rozpocząć się w I kw. 2019 r. i zakończyć po ok. 12 miesiącach. Rozpoczynanie kolejnych etapów spółka dopasuje do popytu, ale ocenia, że będzie on wysoki ze względu na małą ofertę mieszkaniową w mieście. Wartość całego projektu to 35-39 mln zł. Orientacyjna planowana cena sprzedaży: 5-5,5 tys. zł/m2.

Członkowie zarządu poinformowali też, że spółka kontynuuje budowę 38 apartamentów w Bad Staffelstein w Niemczech.

"Mamy zamiar zakończyć budowę do końca grudnia. Jesteśmy na etapie sprzedaży ok. 1/3 apartamentów. Myślę, że 80% sprzedamy do końca roku, a pozostałe 20% w I kw. 2019 r." - wyjaśniła Bobkowska.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który w połowie 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)