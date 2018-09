P.A. Nova widzi zainteresowanie współpracą przy realizacji parków handlowych



Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - P.A. Nova widzi zainteresowanie partnerów finansowych współpracą przy realizacji parków handlowych, ale najpierw chce wytypować nowe inwestycje, do których mogłaby zaprosić partnera, wynika ze słów wiceprezesa Tomasza Janika.

"Odbyliśmy spotkania z partnerami, głównie finansowymi, działającymi też na rynku handlowym. Pomysł o wejściu w jakąś JV dla realizacji nowych obiektów był omawiany i doszliśmy do wniosku, że jest zainteresowanie. To, co dziś jest potrzebne, to decyzja, wskazanie nowych inwestycji, do których byśmy chcieli zaprosić partnera" - powiedział Janik podczas konferencji prasowej.

Z jego słów wynika, że obecnie P.A. Nova koncentruje się na realizacji wcześniej przygotowanych projektów.

"Sprawa [współpracy] jest otwarta, gdy będziemy chcieli rozpocząć jakiś nowy większy projekt parku handlowego" - dodał.

W marcu prezes Piotr Korek informował, że P.A. Nova prowadzi rozmowy z partnerem, dzięki któremu przyspieszy działalność w obszarze budowy parków handlowych.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który w połowie 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)