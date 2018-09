Konsorcjum Comp rozbuduje system kryptograficzny CZI MON za max. 59,3 mln zł



Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Comp jako członek konsorcjum firm Comp i spółki zależnej Enigma Systemy Ochrony Informacji zawarł ze Skarbem Państwa - Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (jednostka organizacyjna funkcjonująca w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej) umowę na rozbudowę systemu kryptograficznego, podała spółka. Szacowana, całkowita wartość przedmiotowej umowy wynosi 56,29 mln zł i obejmuje wartość zamówienia gwarantowanego w kwocie 31,67 mln zł i zamówienia opcjonalnego w kwocie 24,62 mln zł.

"Realizacja dostaw w części gwarantowanej zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji do dnia 15 grudnia 2019 roku. Dostarczany sprzęt objęty jest 48 miesięcznym serwisem gwarancyjnym" - czytamy w komunikacie.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

