Serinus: Testy odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii wykazały wysoki przepływ gazu



Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Serinus Energy przeprowadził test przepływu gazu w odwiercie Moftinu-1003 w Rumunii, podała spółka. Odkryto trzy nowe strefy gazonośne, a testy odwiertu wykazały wysoki wskaźnik przepływu gazu opłacalnego do wydobycia.

Odwiert obejmował, wedle wskazań danych z rejestrów, sześć poziomów piaskowców nasyconych gazem: warstwę piaskowców A1; niższą warstwę piaskowców A2; wyższą warstwę piaskowców A2; warstwy piaskowców A2.1; A2.2 i A3. Trzy głębiej zalegające poziomy zostały uzbrojone co obejmuje warstwę A1 oraz niższą i wyższą warstwę A2. Trzy płycej położone poziomy nie zostały uzbrojone, chociaż według danych z rejestrów znajduje się tam gaz opłacalny do wydobycia. Poziomy te mogą być eksploatowane w późniejszej fazie eksploatacji odwiertu, podano w komunikacie.

Po zakończeniu operacji perforacji i uzbrajania odwiertu spółka rozpoczęła test przepływu, wspólny dla wszystkich trzech poziomów. Przebieg testów i ich wyniki są następujące:

- przepływ w odwiercie prowadzony był przez zwężkę w rozmiarze 20/64 cali przez 4 godziny, z następującą potem 4-godzinną przerwą na odbudowę ciśnienia. Następnie zastosowano zwężkę 32/64 cali na 4 godziny, po których nastąpiła kolejna 4-godzinna przerwa na odbudowę ciśnienia, następnie zwężkę w rozmiarze 40/64 cali na 4 godziny, po których przez 4 godziny odbudowywano ciśnienie, zaś na końcu zastosowano zwężkę w rozmiarze 36/64 cali przez okres 15 godzin. Obecnie w odwiercie trwa faza 5-dniowej odbudowy ciśnienia;

- przy zwężce w największym rozmiarze (40/64") przepływ w odwiercie wynosił średnio 6,3 milionów standardowych stóp sześciennych dziennie (MMscf/d) (178.470 metrów sześciennych gazu dziennie), a w trakcie testu nie odnotowano stopniowego spadku ciśnienia;

- w trakcie ostatniego etapu badania przepływu (15 godzin), kiedy zastosowano zmniejszony rozmiar zwężki (36/64"), przepływ w odwiercie wynosił 5,5 MMscf/d (155.807 metrów sześciennych gazu dziennie), a w trakcie testu nie odnotowano stopniowego spadku ciśnienia;

- w żadnym momencie testów w odwiercie nie stwierdzono przypływu wody złożowej z formacji piaskowców" - czytamy w komunikacie.

Po 5-dniowej odbudowie ciśnienia odwiert zostanie podłączony przez gotowy rurociąg do zakładu przetwarzania gazu Moftinu.

"Spółka z ogromną satysfakcją odnotowuje świetne wyniki testów z odwiertu Moftinu-1003. Nasz zespół wykonał odwiert z dużym wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu prac i znacznie poniżej wyznaczonego budżetu. Odkryliśmy trzy nowe strefy gazonośne, a testy odwiertu wykazały wysoki wskaźnik przepływu gazu opłacalnego do wydobycia. Sukcesy na odwiertach Moftinu-1007 i Moftinu-1003 pokazują, że nasz zespół potrafi szybko realizować działania na kolejnych odwiertach, z jednoczesnym utrzymaniem dyscypliny kosztów i bezpieczeństwa. Odwiert Moftinu-1003 wpłynie na znaczące zwiększenie produkcji w naszym zakładzie wydobywczym w Moftinu" - powiedział prezes i dyrektor generalny Jeffrey Auld, cytowany w materiale.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)