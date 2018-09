Po pozyskaniu 4,1 mld zł kredytu, PGE ma zapewnione finansowanie inwestycji



Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) ma obecnie zapewnione finansowanie inwestycji. O ewentualnym refinansowaniu euroobligacji zdecyduje bliżej terminu ich wykupu, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz.

"W tym roku to jest jedyna z takich umów. W przyszłym roku wiele zależy od tego, jak będą szły nasze inwestycje. Na dziś nasze potrzeby są zaspokojone" - powiedział Wojtowicz dziennikarzom.

Środki z pozyskanego kredytu odnawialnego będą mogły być też użyte do spłaty obligacji.

PGE podpisała z międzynarodowym konsorcjum czterech banków umowę czteroletniego kredytu odnawialnego na kwotę 4,1 mld zł. W skład konsorcjum banków wchodzą: Santander Bank Polska, PKO Bank Polski, Intesa Paolo oraz MUFG Bank (Europe).

"Czy wyjdziemy z emisją obligacji, to będziemy analizowali, kiedy będzie się zbliżał termin wykupu" - wskazał w odpowiedzi na pytanie o euroobligacje" - powiedział także wiceprezes.

W czerwcu 2019 roku przypada termin wykupu obligacji PGE o wartości 500 mln euro.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

