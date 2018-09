Enter Air ma umowę czarteru z Coral Travel Poland o szac. wartości 27,29 mln USD



Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - Enter Air sp. z o.o. - spółka zależna Enter Air - podpisała umowę czarteru (air charter transport agreement) z Coral Travel Poland, dotyczącą sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon Zima 2018, Lato 2019 oraz Zima 2019/2020, podał Enter Air. Szacunkowa wartość umowy, obowiązującej do końca I kw. 2020 r. wynosi ok. 27,29 mln USD.

"Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2020 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie" - czytamy w komunikacie.

Wartość szacunkowa umowy wynosi ok. 27 288 198 USD, co stanowi równowartość 100 627 959 zł według kursu średniego NBP z dnia 17 września 2018 r. wynoszącego 3,6876.

Spółka wyjaśniła, że łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków.

"Na wartość świadczeń wynikających z umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Coral Travel Poland sp. z o.o., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany" - czytamy dalej.

Zawarcie umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Jest to także pierwsza tego rodzaju umowa z Coral Travel Poland sp. z o.o., podsumowano.

Enter Air jest notowany na GPW od grudnia 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

(ISBnews)