Przychody MZN Property wzrosły o 37,4% r: r do 2,35 mln zł w sierpniu



Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez MZN Property w sierpniu br. wyniosły 2,35 mln zł i były wyższe o 37,43% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne orientacyjne dane. Grupa kontynuuje testy platformy internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych oraz rozpoczyna kampanię promocyjną serwisu Morizon.

"Po rekordowym lipcu odnotowaliśmy bardzo dobre dane sprzedażowe w sierpniu. Szczególnie cieszy fakt, iż już czwarty miesiąc z rzędu utrzymujemy roczną dynamikę wzrostu na poziomie co najmniej 30%. To zasługa dobrych zmian i rozszerzenia oferty w obu segmentach działalności" - powiedział prezes Jarosław Święcicki, cytowany w komunikacie.

We wrześniu i październiku Grupa przeprowadzi kolejne działania wzmacniające rozpoznawalność serwisu Morizon.pl oraz akwizycję nowych użytkowników. Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona m.in. na Facebooku i YouTube oraz w największych portalach: WP, Gazecie, Interii i Onecie, podano w materiale.

"W połowie sierpnia MZN Property zrealizował kolejny kamień milowy w budowie OneStopShop dla rynku nieruchomości i finansów, przeprowadzając soft-launch eksperta online - systemu internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych. Oficjalne uruchomienie eksperta online planowane jest na przełomie III i IV kwartału" - czytamy dalej.

MZN Property buduje technologiczną platformę OneStopShop na rynku nieruchomości i finansów, która będzie oferować wsparcie we wszystkich etapach poszukiwania, zawierania i finansowania transakcji nieruchomościowych oraz umożliwi łatwy dostęp do szerokiej gamy produktów finansowych - kredyty hipoteczne, pożyczki firmowe oraz gotówkowe pożyczki bankowe i pozabankowe, podsumowano w materiale.

MZN Property (dawniej Morizon) to technologiczna platforma nieruchomościowo-finansowa umożliwiająca wyszukiwanie, finansowanie i wspierająca dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości. MZN Property jest największym niezależnym wydawcą serwisów nieruchomości w Polsce. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym grupy jest Morizon.pl. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2017 r.

(ISBnews)