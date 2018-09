T-Bull przekroczył barierę 350 mln pobrań gier łącznie



Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - T-Bull przekroczył w sierpniu ponad 350 mln łącznych pobrań gier, podała spółka.

"Ostatni miesiąc poświęciliśmy na aktualizacje gier z naszego portfolio, które już są dostępne dla użytkowników. To krótkotrwały, lecz niezbędny zabieg, który pozwoli nam zapewnić lepszą optymalizację tytułów na jeszcze większej liczbie urządzeń. Popyt na nasze produkcje wciąż trwa - za nami kolejne osiągnięcie w postaci 350 mln pobrań naszych gier łącznie" - powiedział prezes Grzegorz Zwoliński, cytowany w komunikacie.

Najpopularniejszymi produktami spółki są "Moto Rider GO" i "Top Speed". Pierwsza z nich cieszy się stałym zainteresowaniem odbiorców, akumulując już prawie 60 mln pobrań od czasu swojego debiutu. 2,5 mln to ściągnięcia tylko z zeszłego miesiąca, gdzie zdecydowaną większość odnotowano na platformie Google Play (ok. 99%). Z kolei "Top Speed" został pobrany na całym świecie prawie 32 mln razy, z czego 390 tys. w zeszłym miesiącu. Największą popularnością cieszy się w Indiach i Indonezji, które odpowiadają za prawie 1/3 pobrań na całym świecie (po 16%), podano również.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)