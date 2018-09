Asseco zakończyło wdrożenie e-Recept w pilotażowych szpitalach



Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Asseco Poland zakończyło wdrożenie obsługi e-Recept w pilotażowych szpitalach. Jako pierwsze, z nowych funkcjonalności skorzystały Mazowiecki Szpital Wojewódzki i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju, podała spółka.

Projekt został zrealizowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Dzięki integracji systemu Asseco Medical Management Solutions (AMMS) z platformą P1, pacjenci placówek objętych wdrożeniem mają możliwość zrealizowania e-Recept w wybranych aptekach na terenie Siedlec oraz powiatu siedleckiego, a także Krynicy-Zdrój i powiatu nowosądeckiego.

"System AMMS jest w pełni gotowy do podłączania z centralnym systemem zapisywania recept w ramach platformy P1. Zanim przystąpiliśmy do wdrożeń w wybranych placówkach nasze rozwiązanie przeszło pozytywnie szereg scenariuszy w środowisku testowym, udostępnionym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia" - powiedział wiceprezes Asseco Poland Krzysztof Groyecki, cytowany w komunikacie.

Docelowo po wystawieniu przez lekarza e-Recepty, pacjent otrzyma wydruk informacyjny zawierający kod kreskowy. Natomiast jeśli założy Indywidualne Konto Pacjenta (IKP) dostanie specjalny kod PIN, który w połączeniu z numerem PESEL pozwoli odebrać mu leki w aptece. Dzięki wykorzystaniu aplikacji internetowej obsługa e-Recept odbywa się sprawnie i bez zbędnych wydruków.

Od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia, e-Recepty będą wystawiane w każdym gabinecie medycznym w Polsce. Ich wprowadzenie ma m.in. wyeliminować problem wynikający z niepoprawnego odczytu pisma odręcznego, zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów poprzez ograniczenie możliwości wydania nieprawidłowego leku, a także umożliwić dostęp do historii wystawionych recept, dzięki czemu proces leczenia będzie lepiej skoordynowany.

Asseco Poland jest liderem na rynku rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej i producentem autorskich rozwiązań IT, z których korzysta ponad 450 szpitali w Polsce, jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia, Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, uzdrowiska, a także ponad 14 tys. przychodni i gabinetów lekarskich. Oprogramowanie Asseco przeszło pomyślnie testy podczas maratonu Connectathon IHE w Hadze w 2018 roku. Jest to oficjalne potwierdzenie współdziałania systemów Asseco z innymi rozwiązaniami informatycznymi oraz ich zgodności z profilami integracyjnymi IHE. Wykorzystanie profili IHE jest rekomendowane przez Komisję Europejską oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

(ISBnews)