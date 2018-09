CD Projekt: Premiery 'Wojny krwi' i 'Gwinta' na 23 X na PC i 4 XII na konsolach



Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - CD Projekt ustalił oficjalną datę premier gry fabularnej "Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści" i gry karcianej "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" na 23 października 2018 roku w odniesieniu do platformy PC i na 4 grudnia 2018 roku w odniesieniu do konsolowych platform Xbox One oraz PlayStation 4, podała spółka.

"Zarząd CD Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 informuje o ustaleniu oficjalnych dat premier:

- gry fabularnej 'Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści' (ang. 'Thronebreaker: The Witcher Tales'),

- gry karcianej 'GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana' (ang. 'GWENT: The Witcher Card Game'),

na dzień 23 października 2018 roku w odniesieniu do platformy PC i na dzień 4 grudnia 2018 roku w odniesieniu do konsolowych platform Xbox One oraz PlayStation 4" - czytamy w komunikacie.

"Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści" to gra role-playing łącząca eksplorację, unikatowe zagadki i bitwy karciane, w której gracze powracają do pełnego mrocznych opowieści świata Wiedźmina.

Premiera gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" jest zwieńczeniem projektu Homecoming, czyli największej w historii gry "Gwint" aktualizacji, która wprowadza szereg zmian mających na celu jeszcze bardziej podkreślić klimat znany z gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon", a także uwzględnia opinie społeczności graczy Gwinta, zebrane w fazie publicznej bety produktu, przypomniano również w komunikacie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)