Wielton: Synergie z LD obejmują m.in. segmenty zabudów last mile i bezsłupkowych



Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Synergie produktowe, które grupa Wieltona może osiągnąć dzięki akwizycji brytyjskiej Lawrence David (LD) to m.in. rozwój oferty zabudów "last mile" (dla mniejszych samochodów dostawczych) i specjalistycznych bezsłupkowych naczep kurtynowych, poinformował prezes Mariusz Golec.

"Dla Wieltona [akwizycja] to duża szansa, bo daje możliwość budowania kolejnej grupy produktowej - myślę tu o zabudowach 'last mile'. Jest jeszcze jeden ciekawy produkt - specjalistyczne naczepy kurtynowe do szybkiego załadunku - bezsłupkowe. Tym produktem chcemy walczyć na trudnych rynkach, np. niemieckim, który jest bardzo konkurencyjny" - powiedział Golec podczas konferencji prasowej.

"Lawrence doskonale wpisuje się w produkty niszowe - patrz kurtyna bezsłupkowa - ale także wpisuje się w nasz projekt chłodni" - dodał Golec.

Wyjaśnił, że część zabudów "last mile" jest przez brytyjską firmę produkowana na bazie płyt izolowanych (izotermicznych), które Wielton będzie wkrótce produkował we własnym zakładzie.

Ponadto ważną synergią dla Wieltona jest produkcja podwozi naczepowych w docelowej liczbie ok. 3 tys. szt. dla Lawrence David, który je zabuduje.

Według prezesa, synergie produktowe zadziałają też w drugą stronę, tj. na korzyść Lawrence David.

"Wyróżniliśmy z brytyjskimi kolegami trzy rodziny produktowe [które Wielton ma w portfolio], które doskonale wpisują się w rynek brytyjski i z którymi mogą powalczyć o zwiększenie udziałów rynkowych - naczepy podkontenerowe, naczepy wywrotki i zabudowy wywrotki" - wymienił Golec.

Wcześniej podczas konferencji mówił m.in. że rynek Wielkiej Brytanii jest bardzo stabilny, a sprzedaż naczep z wiodącego segmentu Wieltona (>16 ton) kształtuje się na poziomie ok. 23 tys. szt. rocznie.

Lawrence David ma w tym rynku 9,9% udziału oraz III miejsce. W pierwszej dziewiątce nie ma producentów spoza Wysp.

Lawrence David jest jednym z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim. W portfolio produktowym znajdują się naczepy typu kurtyny, skrzynie, platformy, a także zabudowy pojazdów dostawczych. Lawrence David wraz z posiadaną spółką zależną sprzedaje około 3,5 tys. sztuk naczep i przyczep rocznie. W roku obrotowym 2017/2018 grupa Lawrence David osiągnęła ok. 74 mln GBP przychodów ze sprzedaży, około 3,8 mln GBP zysku operacyjnego EBITDA oraz około 3,5 mln GBP zysku netto.

Wczoraj Wielton podał, że zawarł umowę nabycia udziałów w spółce Lawrence David Limited. Umowa przewiduje przeprowadzenie transakcji w dwóch etapach, tj. nabycie 75% udziałów za łączną cenę 26 mln GBP (ze skutkiem na dzień 1 X 2018 r. w przypadku zapłaty ceny do końca IX 2018 r., lecz nie później niż ze skutkiem na dzień 31 X 2018 r. w przypadku zapłaty ceny po 1 X 2018 r.) oraz nabycie pozostałych 25% udziałów w modelu earn-out po zakończeniu roku finansowego za okres 1 czerwca 2021 r. - 31 maja 2022 r. za cenę obliczoną w oparciu o średni wynik EBITDA grupy Lawrence David za lata finansowe 2019-2022. Model earn-out przewiduje maksymalną cenę nabycia za ww. 25% udziałów na poziomie 22 mln GBP w przypadku osiągnięcia średniej marży EBITDA grupy Lawrence David za lata finansowe 2019-2022 w wysokości 10 mln GBP.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)