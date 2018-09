PMPG Polskie Media miało 4,33 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - PMPG Polskie Media odnotowało 4,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 4,53 mln zł wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pozytywny wynik finansowy jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii transformacji marek Grupy PMPG (Wprost i Do Rzeczy) z papieru do internetu oraz wprowadzania do portfolio nowych produktów i usług. Na wynik finansowy wpływ miały też zdarzenia jednorazowe - rozwiązanie przez spółkę z Grupy rezerw w łącznej kwocie 1,57 mln zł. Zysk netto Grupy PMPG bez wpływu zdarzeń jednorazowych wyniósłby 2,96 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,78 mln zł wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5 mln zł wobec 3,04 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,9 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 25,55 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej PMPG Polskie Media za I półrocze 2018 r. wyniosły 22,9 mln zł. Spadek przychodów względem I półrocza poprzedniego roku wynikał przede wszystkim z mniejszych przychodów ze sprzedaży egzemplarzowej czasopism oraz powierzchni reklamowej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 2,6 mln zł wobec 2,69 mln zł straty rok wcześniej.

"Spółki z grupy dobrze poradziły sobie w I półroczu tego roku. Rynki wydawniczy i reklamowy w ostatnich latach dynamicznie się zmieniają. Sprzedaż prasy drukowanej i reklama w magazynach maleją, ale górę bierze czytelnictwo w mediach internetowych, dzięki czemu wzrastają wydatki na reklamę w Internecie. Przyjęta strategia transformacji naszych mediów z papieru do Internetu jest w trakcie realizacji. Aktualnie w obszarze czasopism tradycyjnych wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie i wciąż osiągamy naprawdę dobre rezultaty - jesteśmy najefektywniejsi w branży. W obszarze internetu natomiast, dzięki staraniom jakie podjęliśmy w ostatnich dwóch latach, notujemy dynamiczne wzrosty w każdej z dziedzin, od liczby użytkowników po przychody reklamowe. Dostrzegamy dalszy potencjał w rozwoju mediów w Internecie, choćby w obszarze e-commerce - co dodatkowo cieszy i wpisuje się w naszą strategię" - skomentował prezes Michał Maciej Lisiecki, cytowany w komunikacie.

W I półroczu 2018 roku serwisy internetowe grupy odnotowały kolejne wzrosty liczby użytkowników i pozostałych danych zasięgowych (wzrost czasu spędzanego w serwisach grupy). Pod względem zasięgu Grupa PMPG jest aktualnie liderem wśród serwisów powiązanych z tygodnikami opinii z udziałem prawie 11%. Dalszy rozwój segmentu internetowego jest priorytetem działań PMPG, podano w materiale.

PMPG podkreśliło też, że w minionym półroczu zaangażowało się także w prace nad rozwojem spółki Inwestorzy.TV S.A. będącej wydawcą biznesowego kanału telewizji internetowej inwestorzy.tv.

"Starania głównych akcjonariuszy tej spółki, do którego grona należy PMPG, zakończyły się zakupem przez Inwestorzy.TV S.A. większościowego pakietu akcji (97,75%) notowanej na rynku Newconnect spółki Inwestycje.pl S.A., wydawcy portali internetowych, których tematyka poświęcona jest finansom i gospodarce. Spółki Inwestorzy.TV S.A. i Inwestycje.pl S.A. mają połączyć się do końca roku 2019" - czytamy dalej w komunikacie.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)