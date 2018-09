Przychody Esotiq & Henderson spadły o ok. 3% r: r do ok. 13,5 mln zł w sierpniu



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Esotiq & Henderson miało 13,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w sierpniu, co oznacza spadek o ok. 3% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - sierpień 2018 r. wyniosły około 100 mln zł i były na tym samym poziomie, jak w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.

Przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży internetowej w sierpniu 2018 r. wyniosły około 0,9 mln zł i były wyższe o około 100% r/r. Narastająco, w okresie styczeń - sierpień 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 5,6 mln zł i były wyższe o około 85% niż w analogicznym okresie 2017 r., podano również

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży grupy kapitałowej wyniosła około 62% i była wyższa o około 8 pkt. proc. w porównaniu z marżą zrealizowaną w sierpniu roku poprzedniego.

"W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - sierpień 2018 r. wyniosła około 63% i według szacunków była wyższa o około 4 pkt proc. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy dalej.

Powierzchnia handlowa grupy kapitałowej na koniec sierpnia 2018 r. wynosiła 17 664 m2 i była większa o około 5% niż rok wcześniej.

Zarząd Esotiq & Henderson podkreślił, że na grupę kapitałową, po wydzieleniu w lipcu 2017 r. części odzieżowej do spółki EMG, składają się obecnie jednostka dominująca oraz jednostki zależne Esotiq Germany i Luma.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

