ING BSK wprowadził płatności internetowe imoje oraz opóźnioną płatność Twisto



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski oczekuje, że liczba sklepów internetowych, które zdecydują się na płatności internetowe imoje oferowane przez bank wzrośnie do 3,5 tys. w ciągu 1,5 roku, poinformował wiceprezes Michał Bolesławski. Bank szacuje, że z opcji opóźnionej płatności Twisto będzie korzystać ok. 10% wszystkich kupujących w sklepach internetowych w ramach imoje.

"Bramka imoje została uruchomiona 1,5 miesiąca temu. Mamy obecnie umowy z 200 sklepami, a w targecie mamy 3,5 tys. sklepóww najbliższym czasie. Zakładamy też, że kilka tysięcy kolejnych sklepów, które nie są w sieci zacznie oferować produkty w internecie i będzie to robić z nami. 3,5 tys. sklepów to perspektywa 1,5 roku" - powiedział Bolesławski podczas konferencji prasowej.

W imoje klienci sklepów internetowych będą mogli korzystać ze wszystkich najpopularniejszych metody płatności za zakupy online: BLIK-a, natychmiastowych przelewów bankowych, kart płatniczych oraz nowości na polskim rynku - opcji Twisto, która pozwala zapłacić za zakupiony towar w ciągu 21 dni.

"Chcemy dać możliwość zakupu, wypróbowania towaru bez blokowania własnych środków finansowych poprzez transakcję z opóźnioną płatnością. Twisto daje możliwość opóźnienia zapłaty za towar przez 21 dni bez żadnych dodatkowych dokumentów i kodów autoryzacyjnych, a wszystko odbywa się za pomocą jednego kliknięcia" - powiedział Rafał Zych, odpowiadający w banku za innowacje.

Za rozwiązaniem Twisto stoi Nikita - silnik zarządzania ryzykiem. Dzięki wykorzystaniu technologii big data oraz machine learning, Nikita potrafi ocenić zdolność kredytową klienta w czasie mierzonym w milisekundach.

"Podpisaliśmy na razie umowy z 12 sklepami, jeśli chodzi o opóźnioną płatność. Jest to coś, co generuje przychody dla Twisto i dla nas, zaspokaja potrzeby klientów firmowych. Chcemy popularyzować obecność e-commerce w polskim systemie handlowym" - powiedział Bolesławski.

Podkreślił, że płatności Twisto z punktu widzenia sprzedawców pozwala także znacząco ograniczyć lub zniwelować problem tzw. porzucania koszyków w trakcie zakupów, istotnie zmniejsza się także liczba zamówień za pobraniem, które są zmorą każdego sklepu internetowego.

Zych poinformował, że 10-15% klientów kupujących w sklepach internetowych, korzystających z imoje wybiera płatność z Twisto. W Czechach, skąd pochodzi Twisto udział ten wynosi ok. 8%.

"Pierwsze obserwacje w Polsce są powyżej naszych oczekiwań. Jeśli byśmy utrzymali udział 10%, bylibyśmy zadowoleni" - powiedział wiceprezes.

Zych wskazał, że penetracja internetu w Polsce dochodzi do poziomów europejskich. 27,8 mln Polaków to interneuci i już ponad połowa deklaruje, że ma za sobą doświadczenia związane z płatnościami w interecie. Liczba sklepów online wzrosła o 50% na przestrzeni 4 lat, zaś wartość rynku e-commerce ma wzrosnąć do 72 mld zł w 2020 r. wobec 36 mld zł w 2016 r.

Pod koniec września ub.r. ING BSK uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy ze spółką Twisto Payments.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)