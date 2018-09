Przychody Asbisu wzrosły wstępnie o ok. 41% r: r do ok. 188 mln USD w sierpniu



Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Asbis wypracował w sierpniu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 188 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 41% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane szacunkowe.

"Wysoki wzrost przychodów utrzymuje się, co sprawia, że zespół zarządzający jest bardzo zadowolony. Kraje byłego Związku Radzieckiego wciąż notują najwyższe wzrosty sprzedaży wśród wszystkich krajów, w których działamy. Popyt na oferowane przez nas produkty pozostaje solidny, a firma jest w stanie powiększać swój udział w rynku. Spodziewamy się, że ten trend utrzyma się w całym III kwartale. Bardzo ważne jest dla nas, że rynki europejskie, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej, oraz Bliskiego Wschodu i Afryki również radzą sobie dobrze pod kątem sprzedaży. Nasze starania o udoskonalenie portfolio produktowego przynoszą już efekty, a my wkraczamy w najlepszy pod względem sprzedaży okres w naszej branży wzmocnieni oraz przygotowani do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Oczekujemy, że znaczny wzrost naszych przychodów będzie kontynuowany przez cały rok" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

