AmRest podwyższył wartość nominalną akcji oraz dokonał podziału ich liczby



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE zarejestrował w Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil) w Madrycie podwyższenia wartości nominalnej akcji spółki do 1 euro na każdą akcję przy wykorzystaniu pozycji kapitału zapasowego z emisji akcji powyżej wartości nominalnej, a następnie o zmniejszeniu wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział liczby akcji, przyznając 10 nowych akcji za jedną starą akcję (split) bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, podała spółka. W rezultacie liczba akcji spółki wyniesie 212 138 930, o wartości nominalnej 0,1 euro każda.

"Spółka obecnie finalizuje wymagane procedury przed KDPW oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz poinformuje rynek o ostatecznym dniu, kiedy akcje spółki będą notowane z uwzględnieniem powyższych zmian. Do momentu rejestracji w KDPW ilość akcji spółki w obrocie wynosi 21 213 893" - czytamy w komunikacie.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)