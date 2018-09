AmRest miał 13,3 mln euro zysku netto, 24,4 mln euro zysku EBIT w I poł. 2018 r.

Świat czeka prawdziwa rewolucja na rynku pracy i to znacznie szybciej, niż można się spodziewać. Do 2025 roku ponad połowa obowiązków wykonywanych przez ludzi w ramach obecnych miejsc pracy zostanie przejęta przez roboty – twierdzą autorzy raportu „The Future of Jobs 2018”, opublikowanego przez World Economic Forum.