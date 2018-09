PlayWay miał 15,55 mln zł zysku netto, 18,75 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - PlayWay odnotował 15,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 18,75 mln zł wobec 2,3 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,25 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 5,04 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2018 r. spółka miała 30,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 34,26 mln zł w porównaniu z 11,06 mln zł rok wcześniej.

"Najważniejsze dla wyników finansowych okazały się gry Farm Manager 2018, Car Mechanic Simulator 18 Android, oraz House Flipper. Ta ostatnia gra wyprodukowana przez spółkę zależną Frozen District sp. z o.o. ( w której PlayWay S.A. posiada 80% udziałów) okazała się znaczącym sukcesem spółki. Gra zainaugurowała na pierwszym miejscu 'Globalne bestsellery Steam', co jest wielkim sukcesem dla gry niskobudżetowej, oraz do końca drugiego kwartału utrzymywała się wysoko w rankingach sprzedaży" – czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 8,02 mln zł wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej.



PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.



(ISBnews)