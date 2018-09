Redan miał 7,89 mln zł straty netto, 11,12 mln zł straty EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Redan odnotował 7,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 9,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 11,12 mln zł wobec 16,24 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 278,85 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 284,99 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości -12 mln zł, co oznacza poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,1 mln zł. Jest to efektem lepszych wyników w obu segmentach - zmniejszenia straty w części dyskontowej (o 4,4 mln zł) oraz wzrostu zysku części modowej (o +1,8 mln zł)" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2018 roku segment modowy znacząco poprawił wynik na sprzedaży o 1,8 mln zł, a tym samym wypracował zysk w wysokości 2,2 mln zł. Przełożyło się to także bezpośrednio na zysk z działalności operacyjnej (2,5 mln zł, wzrost o 2,1 mln zł r/r). Kluczowe znaczenie dla wzrostu zysku miało zwiększenie wolumenu marży handlowej o 5 mln zł (+10%) r/r, pomimo spadku sprzedaży oraz niższa dynamika wzrostu kosztów bieżących (+3,1 mln zł i +6% r/r). Nieznaczny spadek sprzedaży w pierwszym półroczu o 3,6 mln zł (-3,2%) jest efektem dwóch przeciwstawnych tendencji: (i) wzrostu sprzedaży w Polsce (+1,2 mln zł) i (ii) zmniejszenia odnotowanego na rynkach zagranicznych (-4,9 mln zł), wyjaśnia spółka.

Natomiast segment dyskontowy na poziomie wyniku na sprzedaży zanotował poprawę o 4,5 mln zł, co jest pochodną lepszego wyniku w drugim kwartale 2018, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 1,34 mln zł wobec 0,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)