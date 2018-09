Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 2% r: r do 57,3 tys. ton w sierpniu



Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 57,3 tys. ton w sierpniu 2018 r. i była o 2% niższa r/r, podała spółka.

"Spadek w stosunku do sierpnia 2017 r. o 2% jest skutkiem niższej produkcji w zagranicznych kopalniach, w tym przede wszystkim w kopalni Robinson, gdzie w sierpniu eksploatowano rudę o niższej zawartości Cu niż rok wcześniej. Produkcja miedzi elektrolitycznej w KGHM Polska Miedź S.A. wzrosła w efekcie zwiększonej produkcji z własnych wsadów" - czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra wyniosła 128,6 t, co oznacza wzrost w stosunku do sierpnia 2017 r. o 17%, podano także.

"Produkcja TPM wyniosła 16,7 tys. troz, spadek o 13% w relacji do sierpnia 2017 r. dotyczył głównie kopalni Robinson ze względu na niższą zawartość złota w eksploatowanej rudzie" - czytamy dalej.

Produkcja molibdenu wyniosła 1,1 mln funtów, zmniejszenie produkcji w relacji do sierpnia 2017 r. o 15% wynikało z planowanego spadku zawartości molibdenu w urobku aktualnie eksploatowanym w kopalni Sierra Gorda.

Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 54,6 tys. ton i była większa o 10% r/r.

Sprzedaż srebra wyniosła 137,1 ton i była większa o 17% r/r.

Sprzedaż TPM wyniosła 15,8 tys. troz i była większa o 1% r/r.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,7 mln funtów i była mniejsza o 25% r/r.

"Sprzedaż miedzi wyniosła 42,4 tys. ton i była wyższa o 3,9 tys. ton (10%) w porównaniu ze sprzedażą w sierpniu 2017. Różnica ta wynika głównie ze sprzedaży ok. 2,3 tys. ton miedzi w koncentracie w sierpniu roku bieżącego (w roku 2017 nie miała miejsca sprzedaż koncentratów Cu). Sprzedaż srebra wyniosła 135,2 ton i była wyższa o 18,5 ton (16%) w porównaniu do sprzedaży w sierpniu 2017. Różnica wynika między innymi ze sprzedaży ok. 11,2 ton srebra w koncentracie Cu oraz większej produkcji srebra w sierpniu 2018. Sprzedaż TPM wyniosła 6,8 tys. troz i była niższa o 0,5 tys. troz (-7%) w porównaniu do sprzedaży w sierpniu 2017. Miało to związek z mniejszą produkcją złota w sierpniu 2018" - napisano w odniesieniu do wyników operacyjnych spółki-matki.

Z kolei w KGHM International:

- sprzedaż miedzi wyniosła 8,9 tys. ton i była wyższa o 2,2 tys. ton (32%) w porównaniu do sprzedaży w sierpniu 2017. Głównym czynnikiem był wyższy wolumen sprzedaży koncentratu Robinson w porównaniu do sierpnia 2017 roku.

- sprzedaż TPM wyniosła 7,6 tys. troz i była wyższa o 1,9 tys. troz (33%) w porównaniu do sprzedaży w sierpniu 2017. Miało to związek ze zwiększoną sprzedażą koncentratu Robinson, a w konsekwencji złota w koncentracie w sierpniu 2018 roku.

- sprzedaż srebra wyniosła 0,9 ton i była wyższa o 1 tonę (867%) w stosunku do sprzedaży w sierpniu 2017. Ujemna wartość sprzedaży srebra w sierpniu 2017 wynikała z dokonanych korekt prowizorycznych zawartości metalu we wcześniej zrealizowanych wysyłkach koncentratu Robinson.

- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,05 mln funtów i była niższa o 0,03 mln funtów (-33%) w porównaniu do sprzedaży w sierpniu 2017. Miało to związek z uwarunkowaniami logistycznymi oraz harmonogramem wysyłek koncentratu z kopalni Robinson.

W kopalni Sierra Gorda (55% udziału KGHM) sprzedaż miedzi wyniosła 3,3 tys. ton i była niższa o 1,2 tys. ton (-26%) w stosunku do sprzedaży rok wcześniej. Mniejsza sprzedaż miedzi w sierpniu 2018 wynika z przesunięcia jednej z wysyłek koncentratu z sierpnia na początek września 2018. Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,6 mln funtów i była niższa o 0,5 mln funtów (-24%) w stosunku do sprzedaży rok wcześniej ze względu na niższą produkcję. Sprzedaż srebra wyniosła 1,0 tony i była równa sprzedaży z roku poprzedniego. Sprzedaż TPM wyniosła 1,4 tys. troz i była niższa o 1,3 tys. troz (-49%) w stosunku do sprzedaży rok wcześniej, podano także.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)