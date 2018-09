Agora zainwestuje łącznie 4,4 mln euro w czeską spółkę ROI Hunter



Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Agora zainwestuje w sumie 4,4 mln euro w czeską spółkę ROI Hunter, dostawcę rozwiązań marketingowych dla e-commerce. Poprzez inwestycję podzieloną na dwie rundy finansowania Agora zamierza zwiększyć swoją obecność w segmencie MarTech, podała spółka.

"ROI Hunter to inwestycja w dynamicznie rozwijające się technologie marketingowe, które w Strategii Grupy Agora wskazaliśmy jako jeden z głównych kierunków rozwoju w obszarze usług B2B. Spółkę ROI Hunter wyróżnia bardzo sprawny i zdolny zespół zarządzający, świetny produkt i technologia oraz wyjątkowe relacje z Facebookiem i Googlem" - powiedziała Agnieszka Sadowska z zarządu Agory, cytowana w komunikacie.

Dodała, że inwestycja Agory w spółkę przyspieszy jej ekspansję zagraniczną oraz dalszą rozbudowę produktu.

Agora została mniejszościowym udziałowcem ROI Hunter – w dwóch rundach finansowania obejmie w sumie prawie 24% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Agora będzie wspierać obecny zespół zarządzający ROI Hunter w realizacji strategicznej wizji firmy i rozwoju jej działalności.

Inwestycja w ROI Hunter to kolejny krok na drodze polskiej grupy medialno-rozrywkowej do zbudowania pozycji na rynku usług B2B. Agora jest już udziałowcem spółki Yieldbird - jednej z najszybciej rozwijających się firm specjalizujących się w optymalizacji zasobów reklamowych wydawców, przypomniano

Agora podała, że ROI Hunter oferuje swoim klientom unikalną możliwość umieszczenia skutecznej reklamy bezpośrednio na Facebooku i w wyszukiwarce Google. ROI Hunter wyróżnia się na tle konkurencji skutecznością w pozyskiwaniu nowych klientów dzięki dotarciu do podobnych odbiorców, potencjalnie zainteresowanych daną ofertą, a także zoptymalizowane tworzenie reklam i zarządzanie kampaniami. Jest jedną z niewielu firm będących jednocześnie oficjalnym partnerem marketingowym Facebooka oraz Google'a i doskonale dopasowuje się do trendów na rynku reklamy online i potrzeb firm e-commerce.

W ofercie ROI Huntera są dwa główne rozwiązania: ROI Hunter PRO (produkt dla większych klientów) oraz ROI Hunter Easy (darmowe rozwiązanie dla platform e-commerce). Spółka przetwarza ponad miliard kampanii dziennie, które tworzone są przez ponad tysiąc specjalistów od marketingu korzystających z platformy.

"Trudności, na które natrafiają obecnie marketerzy, przede wszystkim wiążą się z: czasochłonną konfiguracją opisów produktów, nieefektywnym wykorzystaniem własnych danych, a także brakiem możliwości wymiany danych pomiędzy Facebookiem a wyszukiwarką Google. Te problemy rozwiązuje właśnie ROI Hunter dzięki połączeniu danych klienta, Facebooka i Google'a, dając możliwość bezpośredniego zakupu reklamy z poziomu platformy ROI Hunter" - skomentował założyciel i CEO ROI Hunter Karel Tlustak, cytowany w komunikacie.

ROI Hunter zamierza rozwijać się globalnie – rozpocząć działalność w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz wzmocnić swoją pozycję w Europe Centralnej i Wschodniej, wybranych krajach Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Azji, Pacyfiku i Ameryki Łacińskiej.

"Dzięki finansowaniu pozyskanemu od Agory będziemy mogli wzmocnić nasz produkt i cały zespół, a także szybciej rozwijać się na międzynarodowych rynkach" - wskazał Tlustak.

ROI Hunter to firma założona w 2014 roku. Oferuje usługi w modelu SaaS i zajmuje się automatyzacją działań marketingowych (tworzenie kreacji, targetowanie, optymalizacja powierzchni reklamowych). Jej akcjonariuszami są: ENERN –fundusz venture capital inwestujący w podmioty na etapie early-stage i growth, w takich branżach, jak Fin-Tech, marketplaces, SaaS i e-commerce, wspierający najlepszych przedsiębiorców w całej Europie, a także AccelerAsia – fundusz inwestycyjny z siedzibą w Singapurze, inwestujący w przedsięwzięcia technologiczne z Europy USA i Izraela, które zamierzają rozwijać się w regionie Azji i Pacyfiku.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.

(ISBnews)