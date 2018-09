Vistula Group miała 14,11 mln zł zysku netto w II kw. 2018 r.



Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Vistula Group odnotowała 14,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 14,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,18 mln zł wobec 20,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 192,89 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 171,92 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 14,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 353,45 mln zł w porównaniu z 308,09 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w I półroczu 2018 roku wyniosły 217,8 mln zł i były o 12,7% wyższe niż rok wcześniej. Przychody grupy w segmencie jubilerskim wyniosły 135,7 mln zł i były wyższe o 18,1% r/r, podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 6,89 mln zł wobec 6,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Na koniec I półrocza 2018 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do ok. 33,9 tys. m2 z 31,3 tys. m2 rok wcześniej. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 7% (do 24,9 tys. m2), natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 12% (do 9 tys. m2).

"Na koniec I półrocza 2018 roku grupa kapitałowa posiadała sieć sprzedaży detalicznej liczącą 421 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler i W.Kruk. Spośród funkcjonujących salonów grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych" - czytamy w raporcie.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły ok. 686 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)